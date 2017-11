Affrontare tematiche sostanzialmente drammatiche con leggerezza non è mai, chiaramente, una scelta saggia. Soprattutto se, al fine di affrontare determinate tematiche s’investe una quantità imbarazzante di denaro.

"Il libro di Henry", nonostante l’ottimo cast e l’eccellente fotografia, risulta un film sterile, infantile, e a tratti, ahimè, isterico. Persino consigliarlo ad un bambino risulterebbe una scelta nefasta e ‘rischiosa’, in quanto lo indirizzerebbe verso una visione falsata della realtà.

Sfortunatamente, spesso le case di produzione preferiscono rivolgersi ad un target di spettatori lobotomizzati e facili alla lacrimuccia post-denouement, anziché ad un pubblico senziente e riflessivo; motivo per cui vengono sfornati film di terz’ordine come "Il libro di Henry".

Il libro di Henry: l’idealizzazione isterica della figura infantile

Henry è un bambino prodigio dalla forma mentis ingegneristica. Come sia potuto divenire tale, è motivo di meraviglia, considerando la figura materna: una donna estremamente infantile e borderline che passa le sue giornate a giocare agli sparatutto - quando non è impegnata a lavorare come cameriera in un cafè -, e che non è in grado di occuparsi neppure delle bollette (attività a cui si dedicherà Henry); il padre è naturalmente assente, e il fratellino minore è un bambino qualunque che guarda al protagonista come ad una divinità. In buona sostanza, Henry è l’uomo di casa - e, naturalmente, il preferito dalla madre, che lo considera una sorta di figura sostitutiva del compagno -; ad undici anni ha già una precisa Weltanschauung, ed è persino in grado di investire in borsa per garantire un futuro migliore al fratellino ‘normale’ e alla madre-bambina: un’inversione di ruoli che va ben oltre il più vanesio patetismo.

Insomma, i presupposti per un film banale che esalta, non senza una buona dose d’ignoranza, la figura infantile, ci sono tutti.

Il libro di Henry: abusi di minore e di retorica

Il plot twist è improvviso, letale, e naturalmente pedestre: il piccolo enfant prodige, proprio nel mezzo del suo piano di salvataggio della bambina che abita vicino casa sua - abusata ripetutamente dal patrigno -, scopre di avere un tumore maligno al cervello.

Dopo un’improbabile scena in cui, sul letto d’ospedale, fa fare la figura dello stolto al - naturalmente affascinante - medico di turno, dimostrando di essere più ferrato di lui in materia, elabora minuziosamente quella che, secondo il suo parere di bambino, è l’unica soluzione al problema ‘bambina abusata’: uccidere il patrigno. Scrive tutto sul suo libro rosso ed incide delle note vocali, con la certezza che la madre troverà il tutto e sbrigherà la ‘faccenda’ al posto suo, una volta deceduto.

La tematica dell’abuso ai danni della piccola compagna di Henry è trattata col più becero pressapochismo, nonché atta unicamente a destare un quanto mai banale sentimento di generico odio nei confronti di questo patrigno dalla personalità, sostanzialmente, inesistente.

Via, c’è pur bisogno di un antagonista per aggiungere pepe e scandalo alla vicenda. Meglio ancora se pedofilo - tanto per rendere il tutto ancor più prevedibile -.

Particolarmente grave è come è affrontato lo spinoso tema della perdita di un figlio. La madre non solo smette di prendersi cura del secondogenito - che, proprio come Henry, deve farsi forza da solo ed accudire lui stesso la suddetta genitrice -, ma inizia a cucinare istericamente dolci di vario tipo (cadendo nel solito cliché della donna che, per colmare la carenza affettiva, s’ingozza di carboidrati), salvo venire infine a conoscenza del cinico piano di Henry e seguirlo alla lettera.

Nel momento clou, tuttavia, ha un barlume di lucidità: si rende conto di non poter adempiere al volere del figlio e, fra una lacrima e l’altra, pronuncia le parole che tutti, nella più totale irritazione, avremmo voluto sentire: “Non posso… sei solo un bambino”.

La madre-bambina è finalmente cresciuta.

Ciò che annichilisce, è che quest’atto evolutivo sia stato dovuto ad Henry, che, ben lontano dalla natura di bambino quale dovrebbe essere, e più vicino a quella di un semi-dio, aveva architettato tutto ciò per ‘educare sentimentalmente’ la madre.

Fate un favore a voi stessi, evitate questo tipo di retorica se avete caro il corretto funzionamento delle vostre sinapsi.

Nicole Ulisse