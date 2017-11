Titolo originale: The Gruffalo

Regia: Max Lang, Jakob Schuh

Cast: Helena Bonham Carter, James Corden, Tom Wilkinson, John Hurt, Rob Brydon, Robbie Coltrane

Genere: Animazione

Durata: 54 minuti

Produzione: USA, 2009

Distribuzione: Cineteca di Bologna

Data di uscita: 30 novembre 2017

Un topolino si aggira in una foresta per cercare una noce. Lungo il suo tragitto incontra però una volpe, un serpente e un gufo tutti alla ricerca di una prenda, in questo caso tutti vogliono mangiare il topolino. Per sfuggire a loro il topolino si inventa che sta aspettando il suo amico Gruffalo, un mostro metà orso e metà bufalo. A questo punto gli altri animali spaventati lo lasciano girare in pace per la foresta, fino a che si ritroverà veramente faccia a faccia con lo spaventoso animale.

Il Gruffalo: oltre l’aspetto esteriore

“Il Gruffalo” è lo spaventoso animale creato da Julia Donaldson, nel romanzo per bambini omonimo illustrato da Axel Scheffler. Il romanzo diventato un classico della letteratura per bambini, dimostra che non sempre l’aspetto esteriore di qualcuno rispecchia il suo carattere.

Nel cast del film “Il Gruffalo” troviamo Helena Bonham Carter (la Bellatrix Lestrange dei film di “Harry Potter”, “Alice in Wonderlan” di Tim Burton), che presterà la voce a mamma topolino che sarà il narratore della storia. Nel ruolo del topolino scaltro e coraggioso ci sarà James Corden (“The Late Late Show with James Corden), invece a prestare la voce per la volpe, il gufo e il serpente saranno Tom Wilkinson (“Selma – la strada per la libertà” di Ava DuVernay, “Michael Clayton” di Tony Gilroy), John Hurt (“Fuga di mezzanotte” di Alan Parker, “The Elephant Man” di David Lynch) e Rob Brydon. Per dare la voce al Gruffalo si sono affidati a Robbie Coltrane, l’attore britannico che ha interpretato Rubeus Hagrid nei film della saga di “Harry Potter”.

“Il Gruffalo” è stato scritto dall’autrice del romanzo Julia Donaldson con l’aiuto di Axel Scheffler e diretto da Max Lang e Jakob Schuh, ricevendo una nomination all’Oscar, e una ai BAFTA come Miglior Cortometraggio d’Animazione nel 2010.

Il film in uscita anche in Italia distribuito da La Cineteca di Bologna vedrà insieme sia “Il Gruffalo” che il suo seguito “Gruffalo e la sua piccolina” scritto nel 2004 sempre dagli stessi autori.