Titolo originale: Phantom Thread

Regia: Paul Thomas Anderson

Cast: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Richard Graham, Camilla Rutherford, Jane Perry

Genere: Drammatico, Colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 22 febbraio 2018

Ambientato nella Londra del dopo guerra nei fascinosi anni ’50, Reynolds Woodcock e sua sorella Cyril sono al centro della moda britannica realizzando vestiti per le più grandi famiglie inglesi e le star del mondo del cinema. Le donne nella vita di Reynolds entrano ed escono, usate come fonte di ispirazione e come compagnia personale, fino all’arrivo di Alma che diventerà la sua musa e compagnia di vita, sconvolgendo il suo mondo.

Il filo nascosto: una nuova collaborazione

“Il filo nascosto” è l’ottavo film di Paul Thomas Anderson, autore di pellicole di culto come “Boggie Night – L’altra Hollywood”, “Magnolia” e “The Master”, il film segna il ritorno della collaborazione con Daniel Day Lewis, nel ruolo di Reynolds Woodcock. Dopo aver collaborato con il regista nel film, “Il Petroliere” con il quale vinse il premio Oscar come Miglior Attore Protagonista. Questo film dovrebbe essere anche l’ultima interpretazione per Daniel Day Lewis come anticipato da lui stesso all’inizio delle riprese.

Paul Thomas Anderson è autore della sceneggiatura del film e compare anche nel ruolo di direttore della fotografia, che aveva ricoperto solo per il suo primo cortometraggio e nel ruolo di co-produttore, insieme a JoAnne Sellar e Megan Ellison con la sua Annapurna Pictures.

Le musiche del film sono state composte da Jonny Greenwood, qui alla sua quarta partecipazione nei film di Paul Thomas Anderson.

Il cast è composto da Lesley Manville (“Turner” di Mike Leigh, “Spike Island” di Mat Whitecross), nel ruolo della sorella di Reynolds e Vicky Krieps (“Colonia” di Florian Gallenberger, “La spia – A Most Wanted Man” di Anton Corbijin), nel ruolo di Alma, la giovane che farà perdere la testa a Reynolds. A completare il cast ci saranno attori come Richard Graham e Camilla Rutherford.

Le riprese del film sono iniziate nel gennaio del 2017 nel North Yorkshire inglese e sarà distribuito nelle sale statunitensi in copie limitate.