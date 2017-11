Regia: Egidio Termine

Cast: Paolo Briguglia, Gioia Spaziani, Aglaia Mora, Laura Giordano, Egidio Termine, Consuelo Lupo, Giorgio Musumeci, Gianmaria Termine

Genere: Drammatico, colore

Durata: 89 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Mediterranea

Data di uscita: 23 novembre 2017

Il protagonista della storia Lauro ha perso suo padre Anturio quando aveva appena due anni. La madre Giacinta colpita da un’eterna gelosia nei confronti del padre, priva Lauro di tutte le foto e di tutti i racconti su di lui. Crescendo crea un’immagine del padre modellata sulle sue esigenze, quindi una figura non veritiera ma falsata dalle necessità. Fino a quando non succede un evento che lo sconvolge, che spinge Lauro a credere che suo padre avesse avuto nel corso della sua vita un’altra relazione, e che da questa sia nato un altro figlio. Lauro decide di intraprendere questo viaggio per scoprire la verità, ma ciò che scoprirà riguarderà principalmente lui.

Il figlio sospeso: un viaggio nella verità

“Il figlio sospeso” è un film drammatico alla ricerca della verità e un viaggio per affrontare un tema delicato come la maternità surrogata. Un tema che continua a creare divisioni anche in questa società moderna.

“Il figlio sospeso” è un film scritto e diretto dal palermitano Egidio Termine alla sua seconda esperienza in un lungometraggio dopo aver diretto nel 1991 “Per quel viaggio in Sicilia”.

Il cast del film “Il figlio sospeso” è formato da Paolo Briguglia (“La felicità è un sistema complesso” di Gianni Zanasi, “Basilicata coast to coast” di Rocco Papaleo) nel ruolo di Lauro. Gioia Spaziani (“I bastardi di Pizzofalcone”, “Squadra antimafia 5”) nel ruolo di Margherita, la vera madre di Lauro.

A completare il cast ci saranno anche Aglaia Mora (“Senza lasciare traccia” di Gianclaudio Cappai) nel ruolo di Giacinta, Laura Giordano che interpreta Mimì, Consuelo Lupo nel ruolo di Angelina e l’autore del film Egidio Termine nel ruolo del dottor Gerani.