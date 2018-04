Titolo originale: Bedoune Tarikh, Bedoune Emza

Regia: Vahid Jalilvand

Cast: Amir Aghaee, Zakieh Behbahani, Saeed Dakh, Navid Mohammadzadeh, Alireza Ostadi

Genere: Drammatico, colore

Durata: 104 minuti

Produzione: Iran, 2017

Distribuzione: 102 Distribution

Data di uscita: 10 maggio 2018

Il regista iraniano Vahid Jalilvand dopo "Un mercoledì di maggio" (2015) torna sul grande schermo con un altro film drammatico: "Il dubbio - Un caso di coscienza". Dai produttori Ehsan Alikhani ("Maheasal") e Ali Jalilvand, "No Date, No Signature" (titolo in inglese) la pellicola è stata presentata alla 72° edizione del Festival di Venezia.

Il dubbio - Un caso di coscienza:

La pellicola vede coinvolta in un incidente stradale una famiglia che viaggia in moto. Ad investire i quattro è proprio Kaveh Nariman, medico legale di un noto obitorio a Theran. Il figlio cade a terra battendo la testa. Si tratta di una famiglia molto umile che accetta dal medico solamente una modesta cifra di denaro per portare il ragazzino in ospedale per un controllo. Quello che sembra non avere grave conseguenze si rivela in realtà mortale e il giorno seguente, il corpo esanime viene portato in obitorio. Nariman turbato dall'accaduto e dalla sua possibile responsabilità, lascia compiere l'autopsia a sua moglie, prestigiosa dottoressa nonché collega. La diagnosi riporta un avvelenamento da botulino. Successivamente si scoprirà che per povertà il padre acquistava carne di scarto da un macellaio, senza sapere che si trattava di animali morti di malattia. tutti sono colpevoli. Il padre per avvelenamento e il medico per omissione di soccorso la sera stessa dell'incidente.

Il regista si serve delle parole dello scrittore svizzero Rolf Dobelli per spiegare l'idea di fondo di "Il dubbio - Un caso di coscienza": “I coraggiosi e gli impavidi sono stati uccisi prima che potessero trasferire i loro geni alle generazioni successive. I rimanenti, cioè i codardi e i gentili, sono sopravvissuti. Noi siamo la loro progenie".