Il domani tra di noi: online il trailer ufficiale italiano

È online il trailer ufficiale italiano di “Il domani tra di noi”, nuovo film drammatico distribuito da 20th Century Fox con Kate Winslet e Idris Elba protagonisti tra le montagne.

Il domani tra di noi: il trailer ufficiale italiano

Nel primo trailer italiano di “Il Domani Tra di Noi”, Kate Winslet e Idris Elba lottano per la sopravvivenza.

Il regista palestinese Hany Abu-Assad dirige le due star internazionali in un dramma da cardiopalma, dopo numerosi problemi con la produzione. Il film, infatti, ha attraverso numerosi re-cast (da Charlie Hunnam a Margot Robbie) fino ad arrivare alla definitiva coppia Winslet-Elba. Una coppia che, viste le premesse del trailer, potrebbe rivelarsi davvero vincente.

In “Il domani tra di noi” troviamo l’avventura, il dramma e il romanticismo mentre assistiamo alla vita di due persone che viene sconvolta contemporaneamente sia da un’intensa tragedia che dall’amore inevitabile. Le loro vite dipendono l’una dall’altra.

Ma non sarà facile affidare le sorti della propria vita in mano ad una persona sconosciuta. Questo sarà il dilemma centrale, a quanto pare, di “Il domani tra di noi”.

Ecco il trailer italiano del film distribuito da 20th Century Fox:

Il domani tra di noi: la trama del film

Scritto da Chris Weitz (“New Moon” “Rogue One: A Star Wars Story”), “Il domani tra di noi” racconta la storia di una tragica catastrofe e allo stesso tempo di un’amore che nasce dal disastro.

Ben Bass (Idris Elba) è un chirurgo, Alex Martin (Kate Winselt) è una giornalista in procinto di sposarsi. I due si ritrovano sullo stesso aereo charter che, a causa di intemperie, crolla e causa un incidente letale. Fortunatamente, i due sopravvivono dispersi nella zona deserta e difficile dello Utah. Ben e Alex, costretti a convivere e fidarsi l’uno dell’altra, finiranno per dare inizio ad un’intensa storia d’amore.

Paola Pirotti

01/06/17