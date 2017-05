Regia: Fabio Fulco

Cast: Fabio Fulco, Ivano Marescotti, Gisella Sofio, Maurizio Mattioli, Gianmarco Tognazzi

Genere: Commedia, colore

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Stemo Production

Durata: 95 minuti

Data di uscita: 15 giugno 2017

"Il Crimine Non Va In Pensione" è un'esilarante commedia di Fabio Fulco ambientata in un 'movimentato' centro anziani pieno di arzilli vecchini.

Le giornate scorrono senza troppe pretese, nella nota casa di riposo "La Serenissima", dove un gruppo di pensionati trascorre il suo tempo tra impegnative partite a carte, faticosi tornei a bocce e immancabili e cervellotici sudoku e cruciverba. Tutto sembra comunicare un'atmosfera di calma e pacatezza per queste persone, fino a che una notizia alquanto bizzarra disturba la quiete del centro. Edda, un'affascinante ed esuberante 'fanciulla' di 73 anni, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a causa di un malore dovuto ad un forte stress. Preoccupati per la sua salute, i compagni d'ospizio, le vanno a far visita scoprendo una verità allo stesso tempo scomoda e sconvolgente: la signora ha perso tutti i suoi averi scommettendo illegalmente al bingo.

Da qui ha inizio una vera e propria avventura. Per venire incontro all'amica e aiutarla a riprendersi, a Ersilia, intraprendente e geniale ottantenne, viene in mente un'idea davvero rivoluzionaria: rapinare il bingo. Complice dell'inverosimile crimine perfetto, Sasà, infermiere del centro anziani nonché ex 'mariuolo' provetto. Il piano è definito e finalmente è arrivato il giorno del grande debutto ma, sul più bello, un allarme suona e mette nei guai i nostri allegri vecchietti. Riusciranno a scamparla?

Il Crimine Non Va In Pensione: un esordio esilarante

Per il suo esordio alla regia, Fabio Fulco – pseudonimo di Fabio Bifulco, attore napoletano – sceglie una esilarante e colorata commedia tutta da ridere. L'artista e ex fotomodello, interpreta il ruolo di Salvatore detto Sasà, aiutante d'eccezione della neo gang di anziani formata per portare a termine un colpo unico nel suo genere: svaligiare un bingo.

Nel cast, oltre al regista – noto al grande pubblico soprattutto per le sue apparizioni sul piccolo schermo, in famose fiction italiane quali la soap opera "Vivere" (in onda su Canale 5), "Orgoglio e Orgoglio capitolo secondo", "Incantesimo 7" e "Incantesimo 8" – oltre a numerosi altri grandi nomi, la splendida Stefania Sandrelli (Leone D'Oro Alla Carriera nel 2005) e il poliedrico Ivano Marescotti, attore interprete di più di cinquanta pellicole in collaborazione con registi del calibro di Anthony Minghella e Ridley Scott, Marco Risi, Roberto Benigni e tanti altri.