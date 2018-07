Idris Elba, attore e DJ britannico, ha confermato la sua partecipazione al cast “Hobbs & Shaw”, atteso spin-off della famosa serie “Fast & Furious”.

Idris Elba in “Hobbs & Shaw”?

La famosa saga “Fast & Furious” è lontana dal mettere la parola fine. Anzi, non si accontenta più dei suoi numerosi sequel, che hanno fatto impazzire il pubblico.

Prima del nono capitolo della serie, uscirà nei cinema qualcosa di altrettanto (se non più) atteso dai suoi fan: uno spin-off con protagonisti The Rock e Jason Statham.

“Hobbs & Shaw” preannuncia un cast con attori e location esplosivi. Le riprese infatti avranno luogo, oltre che nella città di Atlanta, anche alle Hawaii e nel Regno Unito.

Il casting dello spin-off “Hobbs & Shaw” ha recentemente annunciato una new entry: l’attore e DJ britannico Idris Elba, noto anche per aver recitato nei film della Marvel -incentrati su Thor- nel ruolo di Heimdall.

L’artista Idris Elba in “Hobbs & Shaw” interpreterà il cattivo con Dwayne Johnson e Jason Statham. Prima del 4 luglio inoltre, è stato annunciato che anche Vanessa Kirby si aggiungerà al cast.

Focus su “Hobbs & Shaw”

Le riprese di “Hobbs & Shaw” partiranno a inizio settembre 2018. David Leitch dirigerà la sceneggiatura redatta dal produttore Chris Morgan. Responsabili della produzione di “Hobbs & Shaw” oltre a Chris Morgan saranno: Neal H. Moritz di Original Film, al fianco di Johnson e dei suoi partner Seven Bucks Productions, Dany Garcia e Hiram Garcia, Jason Statham.

Al momento non sappiamo molto riguardo allo spin-off: la trama non è stata divulgata, e sappiamo solo che la storia seguirà Luke Hobbs (The Rock) e Deckard Shaw (Jason Statham) mentre formeranno una strana alleanza.

Non confermato, ma molto chiacchierato, è il ritorno di Charlize Theron, che potrebbe riprendere il ruolo di Cipher nel film.

La data d’uscita di “Hobbs & Shaw” è prevista nei cinema statunitensi il 26 luglio 2019, mentre “Fast & Furious 9” seguirà il 10 aprile 2020.

Laura Carucci

06/07/2018