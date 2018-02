Titolo originale: Wind River

Regia: Taylor Sheridan

Cast: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal, Kelsey Asbille, Julia Jones

Genere: Thriller

Durata: 111 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 29 marzo 2018

Nella riserva indiana di Wind River in Wyoming, il cacciatore Cory Lambert è sulle orme di un leone di montagna che sta attaccando il bestiame locale . Durante la caccia all'animale, Lambert si imbatte in un corpo abusato ed esanime di una giovane amerinda. L'FBI decide allora di inviare una giovane recluta alle prime armi da Las Vegas, Jane Banner. La ragazza, caparbia e con molta voglia imparare, chiede a Cory di aiutarla nell'indagine.

I segreti di Wind River

Taylor Sheridan, dopo aver scritto le sceneggiature di "Sicario" (2015) e di "Hell or High Water" (2016), torna alla regia con "I segreti di Wind River", un thriller basato sulla triste realtà delle riserve dei nativi americani. Luoghi, questi dove ogni anno spariscono troppe donne e che la polizia non riesce a controllare. Nelle riserve regna la povertà, Theresa M. Pouley della Indian Law and Order Commission afferma: «Un quarto dei bambini indiani vive in condizioni di miseria. Il 17 % in meno rispetto agli altri si diploma a scuola. Soffrono di disordini post-traumatici quanto, se non di più, i soldati che tornano dall'Afghanistan».

Um mondo dove l'uomo è cacciatore di se stesso.

Taylor Sheridan lascia allo spettatore il compito di cogliere la maggior parte delle informazioni prediligendo una drammaturgia essenziale e di poche parole. L'intreccio è semplice e lineare con una solo eccezione, quella della presenza di un forte flashback esplicativo. Cory Lambert (Jeremy Renner) mette da parte il suo dolore per la perdita della figlia, avvenuta qualche anno prima, piuttosto che reagire con la violenza. Il personaggio del cacciatore, insieme a quello dell'agente federale Banner hanno la purezza e la densità della neve, elemento estetico predominante del film.