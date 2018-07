I segreti di Brokeback Mountain: il rifiuto di Leonardo DiCaprio e Brad Pitt

Il regista Van Sant avevo proposto ai grandi attori DiCaprio e Pitt il ruolo di protagonisti nel film “I segreti di Brokeback Mountain” nel 2005.

“I segreti Brokeback Mountain”: il no delle star al ruolo di Cawboy Gay

Il regista di “Will Hunting – Genio ribelle” Gus Van Sant ha spiegato il motivo per cui ha rinunciato al film poi diretto da Ang Lee, “I segreti di Brokeback Mountain”, con protagonisti Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. Il film è oggi considerato uno dei massimi capolavori degli ultimi anni ed è difficile immaginarlo con degli altri attori e realizzato da un altro regista. Le cose sarebbero però potute andare in maniera molto differente, se attori come Leonardo DiCaprio e Brad Pitt avessero accettato la proposta di Van Sant.

Dopo aver proposto ad alcuni dei più grandi attori di Hollywood di interpretare il ruolo dei protagonisti gay del film “I segreti di Brokeback Mountain”, il regista ha raccontato che si è visto sbattere da molti la porta in faccia, ed è stata questa la ragione che ha portato all’abbandono da parte di Van Sant, del progetto.

“Da Brad Pitt a Leonardo DiCaprio, passando per Matt Damon e Ryan Phillippe, nessuno si è mostrato interessato a ricoprire i ruoli di protagonisti omosessuali nella commedia” questo è lo sfogo del regista. Le parole di Van Sant sono state confermate da Diana Ossana, produttrice e co-sceneggiatrice insieme a Larry McMurtry del film.

Come riporta Fox News, l’idea di Van Sant per “I segreti di Brokeback Mountain” era di mettere in scena grandi emozioni: “Ci stavo lavorando e sentivo che avevamo bisogno di un cast davvero forte, un cast di stelle per raggiungere il mio obiettivo” peccato che, continua il regista “Nessuno volesse farlo”. Sulle motivazioni di un così vasto rifiuto di quel ruolo, resta ancora oggi un grande punto interrogativo.

“I segreti di Brokeback Mountain”: il successo di uno primi film “arcobaleno”

“I segreti di Brokeback Mountain” è una storia che si ispira al racconto Brokeback Mountain di Annie Proulx, e segue le vicende amorose di due cowboy che vivono nelle zone montuose del Wyoming durante gli anni ’60 e racconta le difficoltà che hanno dovuto affrontare i due uomini nel vivere la loro relazione in un contesto culturale agricolo a forte stampo conservatore.

La pellicola fu accolta da critiche estremamente positive e vinse moti prestigiosi premi tra cui: Oscar per la Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura non originale nel 2006 e si confermo vincitore nelle stesse categorie anche ai Golden Globe del 2006.

Chiara Broglietti

20/07/2018