Titolo originale: Early Man

Regia: Nick Park

Cast: Eddie Redmayne, Tom Hiddleston, Maisie Williams, Richard Ayoade, Timothy Spall, Mark Williams, Johnny Vegas, Selina Griffiths, Simon Greenall, Gina Yashere, Riccardo Scamarcio, Paola Cortellesi, Salvatore Esposito, Claudio Gregori, Gabriele Rubini, Alessandro Florenzi, Corrado Guzzanti

Genere: Animazione

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna, Francia 2018

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 8 febbraio 2018

Un tranquillo villaggio dell’età della pietra viene travolto dall’arrivo della potente età del bronzo. Costretti ad abbandonare il loro villaggio, un cittadino coraggioso di nome Dag si scontra con Lord Nooth, il sovrano del villaggio dell’età del bronzo. Contro il parere del vecchio saggio Barbo, lo scontro tra civiltà vedrà opporsi i due villaggi in un’epica partita di calcio. Le cose sembrano mettersi male per i primitivi. Solo dopo aver ingaggiato Ginna, le cose cominceranno a migliorare, imparando a superare i propri limiti e credere in se stessi.

I primitivi: una partita tra civiltà

“I primitivi” è un film d’animazione in stop motion, scritto da Mark Burton, James Higginson e John O'Farrell, diretto da Nick Park, premio Oscar al miglior cortometraggio d’animazione nel 1991 (“Creature Comforts”), 1994 (“I pantaloni sbagliati”) e 1996 (“Una tosatura perfetta”). Nel 2006 vince il premio Oscar al miglior film d’animazione con il film “Wallace & Gromit – La maledizione del coniglio mannaro”.

Nel cast originale del film “I primitivi” troviamo attori di alto livello. A prestare la voce del protagonista Dag, sarà il premio Oscar Eddie Redmayne (“La teoria del tutto” di James Marsh). Tom Hiddleston, il Loki dell’Universo Cinematografico Marvel presterà la voce per Lord Nooth, il potente sovrano nemico di Dag. Maisie Williams l’Arya Stark del trono di spade sarà l’energetica e appassionata tifosa di calcio Ginna.

Nel doppiaggio italiano del film “I primitivi” a prestare la voce del protagonista Dag sarà Riccardo Scamarcio. Nel ruolo di Ginna ci sarà Paola Cortellesi e la voce di Lord Nooth sarà quella di Salvatore Esposito.

A completare il cast vocale ci saranno anche Greg (Grullo), Chef Rubio (Gordo), Corrado Guzzanti (Barbo) e il giocatore della A.S. Roma Alessandro Florenzi (Dribblo).

Il film è stato prodotto dalla Aardman Animations, StudioCanal e British Film Institute con un budget di 50 milioni di dollari.