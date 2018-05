Regia: Abby Kohn, Marc Silverstein

Cast: Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Busy Philipps, Naomi Campbell, Tom Hopper, Rory Scovel, Lauren Hutton, Aidy Bryant, Rafe Spall, Adrian Martinez

Genere: Commedia

Durata: 110 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 23 Agosto 2018

"I Feel Pretty" è diretto e sceneggiato da Abby Kohn e Marc Silverstain. È una commedia romantica che indaga temi com l'apparenza, l'amicizia e l'interiorità attraverso il punto di vista di una donna che non ha ancora imparato ad accettare se stessa così com'è.

I Feel Pretty: lo specchio di una generazione

La protagonista di "I Feel Pretty" è Renee Bennett, una giovane donna che guardandosi allo specchio non vede ciò che vorrebbe. Nonostante la sua vita potrebbe essere soddisfacente, ha un lavoro fisso, vive in un carino appartamento, ha delle amiche leali, Renee non si sente pienamente appagata. Non è facile vivere in una città come New York, dove l'aspetto fisico è di grande rilevanza. Da sempre vorrebbe essere più attraente. Questo rappresenta per lei un chiodo fisso e il suo desiderio nascosto, tanto che durante una sera di pioggia si reca in un parco per lanciare una moneta in una fontana, sperando nel miracolo. Il giorno dopo, ovviamente nulla è cambiato.

Renee riprende normalmente la sua routine recandosi in palestra a una lezione di spin. Durante l'allenamento, si concentra troppo sull'istruttore e cade dalla cyclette, sbattendo la testa.

Al suo risveglio, guardandosi allo specchio, si vede cambiata: il suo desiderio si è avverato. Renee si sente sicura di sé, si vede bellissima e sexy, come se un incantesimo l'avesse trasformata. In realtà il suo aspetto è sempre lo stesso, è cambiato solo la sua percezione, che adesso la porta a avere fiducia in se stessa. Grazie al suo nuovo atteggiamento riesce a fare carriera presso la casa di cosmetici per la quale lavora, ottenendo il rispetto del suo capo, inizia a frequentare un ragazzo carino come Ethan e partecipa alle feste più popolari.

La sicurezza della protagonista si trasforma, ben presto, in arroganza e i suoi comportamenti iniziano a danneggiare le persone che le stanno attorno. Le conseguenze del suo cambiamento le faranno capire le cose che contano davvero nella vita: l'amicizia e la bellezza interiore.