La notte dei Golden Globe 2018 è stata piuttosto movimentata. Di seguito vi mostriamo i 10 “Fun Facts” della notte di domenica scorsa.

I 10 “Fun Facts” dei Golden Globe 2018

1. Una tra le questioni più chiacchierate dell’ultima edizione dei Golden Globe è stata sicuramente l’iniziativa “Time’s Up”, che si propone di combattere le molestie e le disuguaglianze sul posto di lavoro. Tra le 300 attrici che hanno aderito ci sono anche Kerry Washington, Debra Messing ed Eva Longoria: le tre star avevano intenzione di protestare animatamente, ma hanno deciso invece di rimanere discrete e mostrare il proprio appoggio all’iniziativa vestendo di nero.

2. Forse non sapevate che Allison Janney, vincitrice del Golden Globe come miglior attrice non protagonista in “I,Tonya“, aveva il grande sogno di diventare una skater professionista quando era adolescente. Le cose non sono andate come sperava l’attrice a causa di un infortunio.

3. Lesbie Bibb e Sam Rockwell sono ufficialmente una coppia. La conferma è arrivata quando l’attore è stato premiato come miglior attore non protagonista in “Tre Manifesti a Ebbing, Missouri” e non ha trattenuto il proprio entusiasmo con la compagna.

4. Michelle Williams, Emma Watson, Meryl Streep, Susan Sarandon e molte attrici hanno deciso di presentarsi ai Golden Globe con delle accompagnatrici davvero degne di nota. Sul red carpet sono apparse moltissime attiviste, tra cui Mónica Ramírez (co-fondatrice di “Alianza Nacional de Campesinas”), Tarana Burke (fondatrice di #MeToo) e Rosa Clemente (fondatrice di “Puerto Rico On the Map”).

5. Dopo i rumors del 2017, Norman Reedus e Diane Kruger hanno varcato la soglia dei Golden Globe insieme e hanno debuttato pubblicamente come coppia.

6. Molte ammiratrici di Zac Efron sono rimaste sorprese dal nuovo look dell’attore. Sembra che la scelta dei baffi sia stata dettata dal nuovo film a cui sta lavorando, “The Beach Bum”.

7. Non siamo nuovi ad amicizie storiche tra le star di Hollywood, ma è sempre emozionante vedere Sarah Paulson e Amanda Peet arrivare insieme al red carpet. Le due attrici sono profondamente legate da quando hanno collaborato alla serie televisiva “Jack&Jill”.

8. Zoë Kravitz ha mostrato il suo nuovo (quarantacinquesimo!) tatuaggio domenica scorsa. La scritta sul suo braccio destra recita “Mississippi *@!!?*@!” ed è un omaggio a Nina Simone e alla sua “Mississippi Goddamn”.

9. Avevamo già avuto modo di ammirare il nuovo look di Kate Hudson a novembre. Domenica scorsa l’attrice ha dimostrato, ancora una volta, quanto si senta a proprio agio con un taglio così corto, fatto per esigenze di copione del nuovo musical “Sister”.

10. L’attore Matt Smith è rimasto particolarmente segnato dalla sua interpretazione in “The Crown” e sembra ormai poco insolito vedere le mani dei camerieri apparire da dietro le tende per porgergli dei bicchieri di champagne.

Claudia Pulella

12/1/2018