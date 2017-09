Regia: Ai Weiwei

Cast: Boris Cheshirkov, Marin Din Kajdomcaj, Princess Dana Firas of Jordan, Abeer Khalid, Rania Khaleel Awad Al-Mutamid, Rafik Ismail, Rami Abu Sondos, Haneen Khalid, Amir Khalil

Genere: Documentario, colore

Durata: 140 minuti

Produzione: Germania, USA, 2017

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 2 ottobre 2017

"Human Flow" è il titolo estremamente evocativo che il regista Ai Weiwei - noto in tutto il mondo per il suo grande impegno come artista, designer e attivista politico e per essere stato arrestato nel 2011, in seguito alla sua opposizione al governo cinese - sceglie per il suo film documentario fatto di grandi numeri e di persone. Una molte incredibile di gente - si parla di oltre 65 milioni di soggetti - si sposta in lungo e in largo sul globo, usando mezzi di terra e di mare; un flusso migratorio di proporzioni simili solo a quello avutosi successivamente al terribile evento della Seconda Guerra Mondiale. Un fiume di personalità diverse che si muovono oltre la propria cultura, oltre la propria terra, per allontanarsi da scenari di guerra, povertà e miseria, sono raccontati dallo attraverso lo sguardo e la sensibilità artistica di Weiwei, da sempre impegnato nel sociale e ambasciatore di Amnesty International.

Human Flow: un immenso fiume di persone

Girato durante i viaggi dell'artista cinese, alla ricerca di storie, spunti e grani verità, visitando i campi profughi di tutto il mondo, dalla Grecia, alla Turchia, al Bangladesh fino all'Italia; "Human Flow" - alla stregua di un film dai riferimenti epici - sfrutta immagini a campo ampissimo riprese dall'alto che svuotano i soggetti della propria personalità singola, per consegnarli allo scopo di un più ampio raggio voluto dall'artista, ovvero quello di mostrare con incredibile lucidità, la mole di un fenomeno incredibilmente esteso dei nostri tempi. A sottolineare la sia profonda partecipazione emotiva il regista compare in scena in modo considerevole, dichiarandosi quale chiave narrativa del 'racconto'.