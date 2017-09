Human Flow – Recensione: un’opera monumentale sul dramma mondiale della migrazione

Stiamo assistendo negli ultimi anni alla fuga dai propri paesi di oltre 65 milioni di persone, un fenomeno che si avvicina al concetto di genocidio. Ai Weiwei, artista a tutto tondo che ha spaziato dall’arte figurativa al cinema, con "Human Flow" racconta a modo suo il drammatico presente che viviamo. Il regista cinese ha viaggiato con i suoi numerosi collaboratori per 25 paesi dall’Europa all’Africa, passando per l’Asia e gli Stati Uniti; il risultato è un docufilm mastodontico che colpisce al cuore lo spettatore.

“Human Flow”, sorta di road movie molto atipico, presentato in concorso al Festival di Venezia 2017, è diretto da un personaggio importante che conosce bene il significato della parola “rifugiato”. Nessuno più di Ai Weiwei, nato da due intellettuali dissidenti esiliati ai tempi della rivoluzione culturale, poteva affrontare, infatti, un tema così delicato. Del resto, lui stesso dal 2009 è stato perseguitato dal governo cinese per il suo attivismo politico. Incarcerato nel 2011 per ottantuno giorni in una località segreta è stato poi liberato e dopo una serie di processi farsa è riuscito solo nel 2015 a riavere il suo passaporto e a volare a Berlino dove vive a lavora.

Human Flow: Ai Weiwei presenza eccessiva

In più di due ore di proiezione il regista racconta praticamente il mondo intero con immagini di ogni tipo. Ci sono quelle dure come quelle degli immensi campi profughi siti in Grecia, Giordania, Libano, Macedonia e non ultima la Giungla di Calais al confine con la Gran Bretagna. In primo piano, ovviamente il mar Mediterraneo, diventato una tomba per troppi affogati nel viaggio delle carrette del mare, alternato al deserto africano che sembra quasi far sparire nel vento uomini e donne disperati.

In questa chiave di lettura molto documentaristica in “Human Flow” si aggiunge il tocco dell’artista/regista. Gli esseri umani in fuga vista dall’alto sembrano insetti, per ritornare poi con lo zoom persone sofferenti, ma non c’è solo sofferenza e dolore in questo film. Ci sono i bambini che giocano e sorridono nonostante tutto e soprattutto lo stesso Ai Weiwei che ci mette la faccia in una serie di siparietti non tutti centrati.

Fondamentalmente è proprio questo uno degli elementi di debolezza di “Human Flow”, la presenza eccessiva del regista che non sempre rientra nel contesto della narrazione. In 140’ minuti, inoltre, si mette in scena tutto il mondo dal punto di vista del fenomeno migratorio, senza approfondire nulla più di tanto. Stiamo parlando, quindi, di un'opera intrigante visivamente, che non riesce ad arrivare più di tanto allo spettatore per le oggettive difficoltà di montaggio, impresa quasi titanica visto che il girato totale era di più di 1000 ore.

In conclusione l’opera di Ai Weiwei è di importanza vitale dal punto di vista sociale per la drammaticità del momento storico, ma potrebbe risultare non perfettamente riuscita dal punto di vista tecnico e narrativo.

Ivana Faranda