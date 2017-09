Hugh Jackman: online la prima foto di “The Front Runner”

Il magnifico attore hollywoodiano Hugh Jackman, che per anni ha incarnato la versione umana del personaggio dei fumetti Wolverine, è alle prese con un nuovo progetto cinematografico: “The Front Runner”. La prima foto ufficiale è online.

Hugh Jackman: da Wolverine al senatore Hart

Quando un attore entra nell’immaginario comune dei suoi fan nel ruolo di un unico grande personaggio, è difficile poi vederlo in altre vesti; questo è ciò che è accaduto all’attore Hugh Jackman, la cui fisionomia è immediatamente associata alla sua insuperabile interpretazione di Logan/Wolverine, protagonista di alcuni fumetti della Marvel Comics e eroe di punta nella saga degli X- Man. Jackman ha incarnato personalità e volto del supereroe dal 2000 al 2017, quando nella pellicola “Logan – The Wolverine” di James Mangold, siamo stati costretti a dirgli addio per sempre.

Adesso, il superbo e affascinante attore australiano, è invece impegnato sul set di un nuovo progetto cinematografico: “The Front Runner” e non perde l’occasione di mostrarsi nei panni del senatore Gary Hart, in una foto postata su twitter dal suo account personale.

Hugh Jackman nei panni del senatore del Colorado

Nella prima foto dal set, vediamo Hugh Jackman nei panni di Gary Hart rivolgersi ad una folla di ascoltatori che sembrerebbero molto attenta al suo sermone. La pellicola “The Front Runner”, diretta da Jason Reitman, narra le vicende che ruotano attorno alla figura dell’ex senatore del Colorado, che ha ricoperto il ruolo dal 1975 al 1987, cercando di candidarsi a Presidente nel 1984 e nel 1988. Nonostante fosse favorito rispetto al suo avversario Mike Dukakis, Hart ha dovuto affrontare i media che lo accusavano di aver tradito la moglie, rendendo pubbliche le immagini che lo ritraevano assieme a Donna Rice e ponendo così fine alla sua candidatura.

Ilaria Romito

19/09/2017