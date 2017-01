Hugh Grant: sarà lui a presentare i Laureus Awards

Anche quest’anno gli ‘Oscar dello sport’ saranno condotti da una grande star: Hugh Grant.

Hugh Grant: “Sono orgoglioso di esserne parte”

Quest’anno sarà Hugh Grant, il famoso interprete di “Quattro matrimoni e un funerale”, a presentare la sedicesima edizone dei Laureus World Sports Awards, manifestazione atta a premiare gli atleti che si sono distinti per le loro vittorie.

Reduce dalla commedia “Florence” di Stephen Frears, Hugh Grant è di certo uno dei volti più noti dei primi anni del duemila, entrato nell’immaginario mondiale grazie a film come “Notting Hill”, “Mickey occhi blu”, “Il diario di Bridget Jones” e”About a Boy”.

L’attore inglese ha disdetto tutti i suoi impegni per condurre la serata di Gala il 14 febbraio prossimo, e si è detto entusiasta della sua nomina: “Come sempre questo è un evento importantissimo per la comunità sportiva mondiale e sono davvero lieto di presentarlo. Non dobbiamo concentrarci solo sui vincitori della premiazione, ma anche su Laureus e tutti gli amici che dimostrano ancora una volta di condividere le parole di Nelson Mandela. Sono orgoglioso di esserne parte e di fare ciò che posso per dare una mano”.

Quest’anno la manifestazione si terrà a Montecarlo, stessa location della prima edizione.

Giovanni Picano

30/01/2017