Regia: Genndy Tartakovskij

Cast: Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, David Spade, Steve Buscemi, Molly Shannon, Keegan-Michael Key, Kevin James, Mel Brooks, Genndy Tartakovskij

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Sony Pictures

Data di uscita: 23 Agosto 2018

Dracula, Mavis, Johnny e tutti i coloriti personaggi che popolano l’Hotel Transylvania decidono di imbarcarsi per una crociera sulla lussuosa Monster Cruise Ship. Qui, inizialmente partito controvoglia, Dracula finisce infine per innamorarsi del misterioso capitano della nave, Ericka. Mavis non vede di buon occhio questo interessamento del padre verso di lei e cerca di tenerli separati, fino a quando uno sconvolgente segreto arriva a stravolgere le carte in tavola: Ericka non è altri che una discendente di Abraham Van Helsing, il celebre uccisore di mostri.

Hotel Transylvania 3: ancora tanto humour con la serie dei simpatici mostri

Genndy Tartakovskij torna per il terzo capitolo della fortunata saga di film d’animazione a tema horror "Hotel Transylvania". A occuparsi della sceneggiatura stavolta a affiancarlo c’è Michael McCullers, specializzato in commedie e famoso soprattutto per il suo lavoro nella saga di Austin Powers. Lo stesso McCullers non è estraneo al mondo dell’animazione: aveva già curato lo script del film del 2014 “Mr. Peabody e Sherman”, ed è stato coinvolto nella scrittura del quinto capitolo della saga di Shrek.

Inizialmente Tartakovskij non sarebbe dovuto tornare alla regia del terzo capitolo per dedicarsi ad altri progetti, ma nel 2016 l’animatore ha riconfermato la sua presenza alla guida del progetto.

Tartakovskij, famoso per essere anche il creatore della serie animata cult “Samurai Jack”, ha dichiarato che per realizzare questo film si è ispirato ai film della serie “National Lampoon’s Vacation”, serie di commedie degli anni ‘80 con protagonista Chevy Chase.

Ad aggiungersi al nutrito cast vocale del film c'è anche un ospite d’eccezione: Mel Brooks, il maestro della commedia demenziale americana, che presta la voce a Vlad, il padre di Dracula. Anche Tartakovskij presta la voce per un piccolo ruolo, quello di Blobby, il blob verde.