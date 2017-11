La Sony Pictures ha reso disponibile il primo trailer ufficiale italiano di “Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa”, nelle sale ad Agosto 2018.

Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa, un trailer molto frizzante

Il trailer del nuovo film del franchise di “Hotel Transylvania” sembra promettere una storia piena di umorismo e grandi invenzioni visive, come le pellicole precedenti.

In questo nuovo capitolo, diretto come gli altri da Genndy Tartakosvkij, i nostri protagonisti si imbarcheranno per un divertente viaggio in crociera sulla lussuosa Monster Cruise Ship.

Una volta in viaggio Dracula si innamorerà della misteriosa Ericka, il capitano della nave, e Mavis, divenuta iperprotettiva nei confronti del padre, cercherà in tutti i modi di separarli. Padre e figlia inoltre non conoscono un grande segreto che avvolge Ericka che potrebbe rivelarsi molto pericoloso per la razza dei vampiri.

A dare la voce ai nostri simpatici personaggi ritornano sempre i soliti Adam Sandler, Selena Gomez, David Spade, Andy Samberg e Steve Buscemi, mentre il maestro Mel Brooks si aggiunge al già nutrito cast prestando la voce a Vlad, il padre di Dracula. Anche il regista Genndy Tartakovskij si cimenta nel doppiaggio, nella parte del piccolo blob verde Blobby, sostituendo Jonny Solomon che aveva doppiato il personaggio nei film precedenti.

Il film è stato scritto da Tartakovskij insieme a Michael McCullers, sceneggiatore specializzato in commedie, noto soprattutto per il suo lavoro nella saga di Austin Powers e attualmente a lavoro sullo script del nuovo film della saga di Shrek. Alle musiche invece ci sarà sempre Mark Mothersbaugh, compositore anche dei primi due film, leader della rock band DEVO.

Il film inizialmente era fissato per l’uscita nelle sale statunitensi il 21 Settembre 2018, ma la data è stata poi anticipata al 13 Luglio, per la felicità del pubblico più giovane. Rimane ancora sconosciuta invece la data di uscita in Italia.

Guarda il trailer di “Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa”