Regia: Simone Spada

Cast: Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Silvia D'Amico, Caterina Shulha, Philippe Leroy.

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 24 maggio 2018

Il film "Hotel Gagarin" ripercorre le vicende di cinque italiani che devono girare un film e che per realizzarlo vengono mandati in Armenia. All'arrivo in questo paese completamente sconosciuto, i protagonisti si ritrovano nel bel mezzo di una guerra. Approfittando di tanta confusione, il produttore del film sparisce con tutte le risorse finanziarie, lasciando i suoi compagni di viaggio, abbandonati a se stessi in un albergo del posto di nome "Hotel Gagarin", senza nemmeno un soldo. Questi, però, non si perdono d'animo e sfruttano la loro posizione, trasformandola in un'indimenticabile avventura nel bel mezzo della natura innevata.

Hotel Gagarin: film d'esordio di Simone Spada

La pellicola "Hotel Gagarin" è il primo lungometraggio del regista Simone Spada, precedentemente conosciuto per la realizzazione di diversi cortometraggi e documentari. Inoltre nella sua carriera ha collaborato come aiuto regista per i film come "Non essere cattivo" di Claudio Caligari, "Lo chiamavano Jeeg Robot" di Gabriele Mainetti, "Cado dalle nubi" e "Che bella giornata" con Checco Zalone.

Hotel Gagarin: il cast

Per il cast di "Hotel Gagarin", Simone Spada ha scelto attori italiani di grande livello, come Claudio Amendola, popolare sul piccolo schermo per il suo ruolo nella fiction "I Cesaroni"; Luca Argentero, noto attore italiano che ha recitato in numerosissimi film; Giuseppe Battiston, vincitore di due David di Donatello per i suoi ruoli in "La passione" e "Non Pensarci".

Mentre i ruoli femminili sono interpretati da Barbora Bobulova, attrice italiana di origini slovacche, conosciuta principalmente per aver recitato in film come "Cuore sacro" di Ferzan Özpetek; Silvia D'Amico, famosa per il suo ruolo nella fiction "Squadra antimafia - Il ritorno del boss" dove veste i panni di Rosalia Bertinelli.