Regia: Mathieu Turi

Cast: Brittany Ashworth, Grégory Fitoussi, Javier Botet, Jay Benedict, David Gasman, Carl Garrison, Richard Meiman, Mohamed Aroussi, Laura D'Arista, Adam Aton.

Genere: Horror, colore

Durata: 83 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Twelve Entertainment

Data di uscita: 26 luglio 2018

"Hostile" è film horror di produzione francese che ripercorre le vicende di Juliette, una giovane donna che si ritrova a essere una di pochi sopravvissuti ad un'epidemia che ha colpito tutto il mondo. Lei, infatti, come molti dei compagni lotta giorno dopo giorno contro la fame, l'impresa però non è semplice come può sembrare. L'incubo peggiore per gli umani però non è la fame, ma le spaventose creature che popolano la notte e si nutrono di superstiti. Un giorno, la protagonista, abituata a cavarsela da sola, si ritrova coinvolta in un incidente e dopo aver ripreso i sensi si rende conto di tovarsi nella sua macchina capovolta nel bel mezzo del nulla circondata dai mostri che bramano la sua carne.

Hostile: la produzione

"Hostile" è il primo lungometraggio di Mathieu Turi, il regista e sceneggiatore conosciuto per aver collaborato nel ruolo di assistente alla realizzazione di film come "Bastardi senza gloria" (2009) e "Sherlock Holmes - Gioco di ombre" (2011).

La pellicola, realizzata con un budget pari a 1,2 milioni di dollari, è stata presentata in anteprima mondiale il 4 luglio 2017 durante il Festival Internazionale dei film di fantascienza a Neuchâtel in Swizzera.

Per quanto riguarda il cast, il ruolo della protagonista è stato interpretato da Brittany Ashworth, l'attrice nota per aver recitato in "The Crucifixtion" (2016) e "Accident Man" (2018). A suo fianco troviamo Grégory Fitoussi, famoso per i suoi ruoli in "Beowulf: Return to the Shieldlands" (2016) e "Daddy Cool" (2017). Vi è anche Javier Botet, apparso in numerosissimi film horror tra cui "It" (2017) e "La mummia" (2017).

Il film è distribuito in Italia da Twelve Entertainment.