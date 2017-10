Regia: Etan Cohen

Cast: Kelly MacDonald, Rebecca Hall, Will Ferrell, Lauren Lapkus, John C. Reilly, Rob Brydon, Oliver Maltman, Ralph Fiennes, Hugh Laurie

Genre: Commedia, colore

Durata: N/d

Produzione: USA 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 2 agosto 2018

Con "Holmes and Watson" il regista Etan Cohen si separa dall'amato fratello Joel - con cui ha diretto e sceneggiato numerosissimi tra i suoi lavori più noti, come per esempio "Non è un paese per vecchi " del 2008, oppure "Ave, Cesare!" nel 2016 - per dirigere un omaggio ai due noti personaggi, questa volta riletti in chiave comica.

Il detective Sherlock Holmes non ha bisogno di presentazioni, ma in caso non lo si sapesse, è un personaggio letterario nato dalla geniale mente di sir Arthur Conan Doyle alla fine del XIX secolo ed è protagonista di numerosissimi romanzi, racconti e opere teatrali di genere 'giallo'. Il dottor John H. Watson è il fidato collaboratore del detective, immancabile nella risoluzione delle sue indagini.

Ai due inseparabili amici e colleghi sono stati dedicati, nel corso degli anni, numerosissimi lavori cinematografici tra film e serie tv, ma mai prima d'ora " Holmes and Watson" si erano trasformati in un duo comico.

Holmes e Watson: un cast di specialisti della risata

Nel cast di "Holmes e Watson" due grandi esperti di risate, Will Ferrell (Sherlock Holmes) e John C. Reilly (Dottor. Watson), attori statunitensi e già altre volte colleghi dietro la macchina da presa in pellicole quali "Fratellastri a 40 anni" e "Ricky Bobby - la storia di un uomo che sapeva contare fino a uno". Il cast potrà contare su altre personalità d'eccezione come quella di Ralph Fiennes, Hugh Laurie, Kelly Macdonald e Rebecca Hall.

Alle avventure strampalate dei due protagonisti, si aggiunge anche il personaggio della dottoressa Grace Hart, prima donna medico della storia a Londra.

C'è da divertisti? ' Elementare Watson'.