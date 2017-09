Hocus Pocus 2: in arrivo un remake per la TV con un nuovo cast

Cari fans di “Hocus Pocus”, c’è una buona e una cattiva notizia: la buona è che finalmente la Disney sta lavorando al remake del film; la cattiva è che non ci saranno i personaggi originali.

Hocus Pocus 2: Disney Channel sta lavorando a un sequel per la televisione

Secondo Deadline, Disney Channel è nelle prime fasi di sviluppo di “Hocus Pocus 2”, remake del film del 1993 diventato un piccolo cult, con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. L’unico legame con il passato sarà il produttore David Kirschner, lo stesso del primo film e adesso anche del remake. Scarlett Lacey (“The Royals”) scriverà la sceneggiatura di “Hocus Pocus 2”, mentre il regista non è stato ancora trovato.

Si parlava da tempo di un possibile remake della pellicola, ma le cose non sono mai andate avanti. Lo sceneggiatore originale Mick Garris ha dichiarato, in una recente intervista, che si sarebbe trattato di sequel per la televisione e non un remake e che, inoltre, non sarebbero state coinvolte le tre attrici principali.

Hocus Pocus 2: ancora sconosciuta la data di uscita

“Hocus Pocus” non fu un grande successo al Box Office, incassando soltanto 39 milioni di dollari in tutto il mondo, ma ha trovato un vasto pubblico con il passare degli anni, grazie alla programmazione regolare del film durante le feste Halloween. Il film segue le vicende di tre streghe vissute nel XVII, che tornano per far fuoco e fiamme nel momento in cui i loro inquieti spiriti vengono accidentalmente evocati durante la notte di Halloween. Accusate di stregonerie e bandite molti anni prima, le tre streghe avevano sempre sperato di tornare. Quel giorno è arrivato e le tre fattucchiere causeranno scompiglio in città, dando vita a situazioni comiche.

La Disney non ha rivelato quando potremmo vedere questo remake. L’anno prossimo “Hocus Pocus” festeggerà il suo venticinquesimo anniversario, forse Halloween 2018 potrebbe essere una buona data per l’uscita?

Silvia D’Ambrosio

29/09/2017