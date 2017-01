Ho amici in Paradiso

Regia: Fabrizio Maria Cortese

Cast: Valentina Cervi, Fabrizio Ferracane, Antonio Catania, Antonio Folletto, Emanuela Garuccio, Enzo Salvi, Gabriele Dentoni, Erica Blanc, Christian Iansante, Daniela Cotogni, Michele Iannaccone, Paolo Mazzarese, Giorgio Mazzarese, Stefano Scarfini, Mariano Belvedere, Paolo Silo

Genere: Commedia, Colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Italiaia, 2016

Distribuzione: Golden Hour Films

Data di uscita: 2 Febbraio 2017

Fabrizio Ferracane è Felice Castriota, il classico commercialista materiale e superficiale, che vive la sua vita con l'unico scopo di far soldi e aumentare così il suo patrimonio già proficuo. La sua avarizia lo porta a riciclare i soldi della malavita, ma fortunatamente, una volta scoperto, per lui gli viene data la possibilità, da parte del Procuratore della Repubblica di Lecce, di scegliere: o la galera o l'affido ai servizi sociali. La seconda scelta, anche se gli concede la libertà, comporta la denuncia il del boss per cui ha riciclato il denaro, Felice così fa il nome il malavitoso 'U Pacciu e viene mandato a scontare la sua pena a Roma, presso il 'Centro Don Guanella'.

Qui, l'uomo viene a contatto con una realtà che ha ignorato, circondato da persone con menomazioni fisiche e intellettive, e la sua vita inizia a cambiare grazie a tutti quelli che incontra nel centro e alla psicologa Giulia (di cui si innamora), che gli faranno rendere conto degli sbagli compiuti. Felice ne uscirà come una persona totalmente nuova, ma il passato è sempre dietro l'angolo e gli errori tornano a farsi pagare.

Il regista Fabrizio Maria Cortese, conosciuto anche per "Welcome Albania" con Giancarlo Giannini, sceglie per il film un nutrito cast di celebri attori italiani. Fabrizio Ferracane, il protagonista di "Ecovanavoce" e "Uno per tutti", è un attore solido e talentuoso, insieme a lui nei panni della Giulia vi è Valentina Cervi, attrice internazionale che ha preso parte sia a pellicole italiane, tra cui "Provincia Meccanica" con Stefano Accorsi, che straniere, come la sua partecipazione al film francese "Au Galop" o al biopic per la tv "James Dean" accanto al bel James Franco. A condire il tutto, un pizzico di comicità, che non guasta mai, rappresentato dagli attori Antonio Catania ed Enzo Salvi, l'Er Cipolla nazionale.

"Ho amici in Paradiso", però, nasce proprio con l'intento del regista di porre persone diversamente abili in un ruolo principale, infatti il "Don Guanella" è un centro vero e proprio che ha partecipato alle riprese, permettendo il grande sodalizio tra cinema e disabilità. Queste persone hanno avuto modo di misurarsi con il mondo cinematografico e imparare cose nuove, così come il cinema può imparare da loro.