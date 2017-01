Ho amici in Paradiso - Recensione: una commedia per famiglie che tratta con garbo il tema della disabilità

"Ho amici in Paradiso" è il racconto di una trasformazione, quella di Vincenzo, collaboratore di giustizia, che incastra un mafioso per il quale riciclava danaro sporco in cambio di un affidamento ai servizi sociali che gli faccia evitare il carcere. Vincenzo lascerà il Salento per svolgere il suo servizio a Roma, nel Centro Don Guanella, che ospita e cura diversamente abili, con problemi di natura fisica e psico-sensoriale. Il soggiorno forzato cambierà profondamente l'uomo, ma le circostanze lo costringeranno comunque a dover fare i conti col proprio passato.

Fabrizio Maria Cortese, per “Ho amici in paradiso”, porta sul grande schermo il suo vissuto: trovandosi a frequentare il Don Guanella per diverso tempo, in visita a un amico ivi ospitato, stringe rapporti d'amicizia con pazienti e personale, questa esperienza lo cambia interiormente, tanto da sentire l'esigenza di raccontarla, aprendo una finestra su una realtà sconosciuta ai più; sconosciuta perché il disagio, soprattutto quello mentale, fa paura, e spesso preferiamo voltare il capo, quasi per paura di esserne contagiati.

Ho amici in Paradiso: la risata come mezzo di comunicazione per trasmettere l'importanza della solidarietà

Il regista, autore anche del soggetto e della sceneggiatura, quest'ultima realizzata a più mani con Giulia Lusetti e Stefano Piani, sceglie di raccontare le vicende usando i toni della commedia. Come testimoniano altre fortunate pellicole nostrane, il registro comico ben si presta a mostrare la disabilità con la leggerezza necessaria per evitare pietismi e facili retoriche.

Queste scelte narrative permettono al Cortese di confezionare una storia per famiglie, che possa veicolare il messaggio ad un'ampia platea, che potrà godere di un racconto che mai spinge il pedale sul dramma, riuscendo persino ad evidenziare gli enormi handicap di chi, normodotato, smette di evolversi umanamente, come lo stesso protagonista.

Ho amici in Paradiso: la recitazione come strumento di crescita e riabilitazione

“Ho amici in Paradiso” è anche una finzione nella finzione, poiché Vincenzo, ad un certo punto del suo percorso decide di organizzare uno spettacolo teatrale con gli ospiti del centro. Ad impersonare il protagonista il bravo Fabrizio Ferracane, mentre Don Pino, direttore del centro è un sempre in parte Antonio Catania.

La psicologa Giulia ha il volto della deliziosa Valentina Cervi, mentre i pazienti sono interpretati dagli stessi ospiti del Don Guanella, che si sono dimostrati all'altezza dei loro ruoli. Vogliamo ricordare anche la partecipazione di Enzo Salvi, nei panni di un infermiere, la sua recitazione misurata è ben lontana dai ruoli cui ci ha abituato.

Ho amici in paradiso: una pellicola semplice asservita amorevolmente al contenuto

"Ho amici in Paradiso" non è un film perfetto, ha un andamento un po' troppo televisivo, i personaggi sono ben delineati ma non avrebbe guastato una maggiore indagine emotiva.

Il cinema ha tante facce, a volte primeggia l'estetica, a volte la recitazione, a volte, come in questo caso, sono i contenuti a farla da padrone, come in tanto cinema sociale che adopera la settima arte per trasmettere messaggi.

Maria Grazia Bosu