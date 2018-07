Hereditary-Le radici del male: ecco i primi 5 minuti dell’horror con Toni Collette

“Hereditary – Le radici del male” è l’horror scritto e diretto da Ari Aster con protagonisti Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd e Gabriel Byrne, in uscita domani, 25 luglio, al cinema.

Hereditary – Le radici del male: l’Horror più atteso dell’estate

Dopo l’anteprima al Sundance Film Festival, “Hereditary – Le radici del male” sta terrorizzando il pubblico sparso in tutto il mondo ed è in uscita domani, 25 luglio con key films. In attesa di andarlo a vedere al cinema vi sveliamo i primi cinque minuti della terrificante pellicola con Toni Collette che trovate nel video di seguito.

La Lucky red ha diffuso online due nuove clip italiane tratte da “Hereditary”, la pellicola che racconta le vicende della famiglia Graham, dopo la morte della solitaria nonna Ellen. La figura della matriarca, dopo il decesso getta una sorta di ombra sulla famiglia, in particolare su Charlie la nipote adolescente, interpretata dalla sedicenne Milly Shapiro, che ha sempre suscitato un insolito fascino sulla donna. Prima o poi la famiglia dovrà fare i conti con i segreti celati dalla nonna, che si scoprono sempre più terrificanti e che svelano le loro origini. La pacifica esistenza della famiglia viene così squarciata, costringendo la madre ad addentrarsi in un regno oscuro per sfuggire allo sfortunato destino che tutti loro sembrano aver ereditato.

“Hereditary-Le radici del male” è stato definito dalla critica, come un horror sui generis, giocato sulla tensione e basato sulla costante scoperta di oscuri e terribili segreti sul passato della propria famiglia, che sfrutta l’imprevedibilità derivata dalla miscela di sogni e incubi, subconscio e realtà, per spingersi su un versante agghiacciante. Al centro di tutto c’è la paura che irrompe nei personaggi, ognuno dei quali elabora a suo modo la scomparsa della capofamiglia. Su tutti spicca la figura di Annie, interpretata da Toni Collette, desiderosa di chiudere le tante questioni in sospeso col passato.

Hereditary-Le radici del male: le prime scene del film

Chiara Broglietti

24/07/2018