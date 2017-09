Hellboy: Daniel Dae Kim rimpiazza Ed Skrein

Il reboot di “Hellboy” ha posto al centro del suo mirino l’attore di “Hawaii Five-0” per il ruolo del Maggiore Ben Daimio, dopo che Ed Skrein ha lasciato il progetto per essersi preoccupato del whitewashing che il personaggio aveva subito.

Hellboy: il reboot senza Guillermo del Toro

Nel 2004 il regista messicano Guillermo del Toro ha debuttato con un primo live-action, l’adattamento cinematografico della serie di fumetti incentrata sul personaggio di Hellboy con protagonista Ron Perlman nei panni dell’eroe rosso. Il film si è guadagnato un sequel, “Hellboy II – The Golden Army”, che però è stato meno acclamato dalla critica e questo risultato ha frenato del Toro sul poter girare un eventuale terzo film.

Subito dopo a una conferenza, Guillermo del Toro ha dichiarato ufficialmente che non ci sarebbe stato un terzo film. Invece il reboot è in via di sviluppo grazie alla Lionsgate e la Millenium, con la star di “Stranger Things”, David Harbour, nei panni dell’eroe rosso.

Il regista di questa nuova versione è Neil Marshall e il film ha quasi completato l’intero cast questa settimana. Solo Ed Skrein è stato accolto male da parte dei fan che hanno accusato la produzione di whitewashing, in quanto nei fumetti il personaggio è Giapponese; quindi Skrein ha deciso di lasciare il progetto ed è stato scelto Daniel Dae Kim per rimpiazzarlo nei pani di Ben Daimio.

Hellboy: un cast di tutto rispetto

Oltre agli attori di fama mondiale come Daniel Dae Kim e David Harbour, alla pellicola si sono aggiunti molti attori di grande successo come Ian McShane nei panni del Professor Broom e Milla Jovovich è stata assunta per interpretare la diabolica Blood Queen.

Il film si basa sulla serie di fumetti ideata da Mike Mignola, lo scrittore è convinto che questo reboot di Hellboy” possa essere un input per un universo condiviso, il che non sarebbe una sorpresa per quelli che hanno appreso la notizia di uno spin-off diretto da Guillermo del Toro su Abe Sapien.

La negoziazione di Daniel Dae Kim continua e la nuovissima trasposizione del fumetto prende sempre più forma visto che le riprese dovrebbero iniziare questo autunno. Per i fan di tutto il mondo ci sarà la possibilità di vedere Red sul grande schermo ancora una volta.

Alessio Camperlingo

12/09/2017