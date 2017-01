Hellboy 3: Guillermo del Toro vuole riaprire le trattative

Il regista tramite Twitter ridà speranza ai fan per la realizzazione di Hellboy 3.

Tutto è cominciato nella giornata di ieri, quando il regista, sceneggiatore, produttore e scrittore messicano Guillermo del Toro, tramite il suo account Twitter, ha lanciato un sondaggio informale diretto ai fan del supereore Hellboy, protagonista di due pellicole dirette proprio dallo stesso, nel quale chiedeva di votare nel caso in cui volessero un nuovo film della serie (che andrebbe finalmente a chiudere la trilogia inziata ormai 13 anni fa).

Ovviamente l’esito non poteva che essere positivo (anche perchè oltre a “Yes” e “Hell, yes” non era possibile inserire altre risposte), superando la quota prefissa di 100mila voti in poco più di 5 ore.

Del Toro ha quindi fatto sapere oggi, sempre tramite Twitter, che si sarebbe impegnato a discuterne Ron Perlman (l’interprete storico del personaggio, che da anni tenta di riportarlo al cinema) e Mike Mignola (creatore del personaggio) per discutere della possibilità di riaprire il progetto.

I fan non possono far altro che aspettare e sperare che tutto vada per il meglio, anche a fronte del costo elevato che la pellicola avrebbe (e quindi delle difficoltà nel trovare finanziatori) e della ormai non più giovanissima età di Perlman, che quest’anno compierà 67 anni.

Giovanni Picano

19/01/2017