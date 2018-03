Helen Mirren e Ian McKellen protagonisti del film “The Good Liar”

Bill Condon sarà produttore e regista di “The Good Liar”, il film tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Searle. Sono stati ufficialmente confermati Helen Mirren e Ian McKellen come protagonisti.

Helen Mirren e Ian McKellen insieme per Bill Condon

Il progetto di una pellicola ispirata al romanzo “The Good Liar”, scritto da Nicholas Searle, sta prendendo forma e sembra ormai davvero vicino. Il regista e produttore dello show sarà Bill Condon, vincitore del premio Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale nel 1999 con il film “Chicago” di Rob Marshall. Condon è rimasto nel cuore di moltissimi telespettatori per la regia de “La bella e la bestia“, con Emma Watson e Dan Stevens, e per la sceneggiatura di “The Greatest Showman“, con Hugh Jackman e Michelle Williams.

Il regista ora si dedicherà ad un altro progetto, il film “The Good Liar”. I due protagonisti assoluti, confermati poche ore fa, saranno l’attrice Helen Mirren e l’attore Ian McKellen (con cui Condon aveva già collaborato ai tempi di “Demoni e dei” e successivamente in “Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto“.

Ian McKellen vestirà i panni del truffatore Roy Courtnay, che riesce ad entrare in contatto tramite il web con la vedova Betty McLeish, interpretata da Helen Mirren. La donna si lascerà completamente trasportare da questo nuovo incontro, aprendo a Roy il suo cuore e la sua casa. L’uomo, che inizialmente pensava di aver trovato pane per i suoi denti facendo breccia nel cuore di una donna così facoltosa, si ritroverà al contrario ad essere coinvolto da lei. Metterà così in discussione tutti i suoi piani iniziali.

La sceneggiatura di “The Good Liar” sarà curata da Jeffrey Hatcher (“Casanova”, “La Duchessa“, “Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto”).

Claudia Pulella

13/3/2018