HBO mette in cantiere un film sul dietro le quinte de “Il Padrino”

L’emittente televisiva HBO sta producendo un film making of de “Il Padrino”, la cui sceneggiatura era nella black list di Hollywood dal 2015.

Il Padrino: lo script del making of è del produttore del Grande Fratello statunitense

A scrivere la sceneggiatura (ora in fase di rielaborazione) di “Francis & the Godfather” è stato Andrew Farotte, conosciuto negli Stati Uniti come produttore di svariate serie tv e reality, come il Grande Fratello e “Gene Simmons Family Jewels” che raccontava le vicende familiari del famoso bassista della band “Kiss”.

Produttori esecutivi del progetto saranno Mike Marcus, Andrew Spaulding (già produttori tra gli altri di “The Ward – Il reparto”) e Doug Mankoff (produttore di “Nebraska”). Parteciperà nel ruolo di consulente Peter Bart, che nel 1972 era un dirigente della Paramount Pictures e che ha quindi lavorato a stretto contatto con Francis Ford Coppola e Robert Evans. La casa di produzione sarà la Echo Lake Entertainment.

Il Padrino: un making of che narrerà la storia dietro la storia

“Francis & the Godfather” racconterà l’intera realizzazione de “Il Padrino”, dall’adesione di Coppola al progetto, passando per i casting di Al Pacino e Marlon Brando ai rapporti con la vera malavita newyorkese.

Rilasciato nel 1972, “Il Padrino” è da gran parte della critica considerato come uno dei più grandi film della storia americana. Nel 1973 il film ha vinto l’Oscar per miglior film, per miglior attore (Brando, che non si presentò alla premiazione come protesta per le ingiustizie nei confronti dei nativi americani), e per miglior sceneggiatura non originale (Puzo e Coppola).

Giovanni Picano

01/02/2017