Harrison Ford: sfiorato l’incidente aereo

Per l’attore di “Star Wars” sarebbe stato il terzo incidente

Harrison Ford: un errore pericoloso

Nuovo potenziale incidente aereo per Harrison Ford alla guida di un elicottero.

Secondo NBC News, l’attore avrebbe ricevuto istruzioni di atterrare sulla pista 20-L dell’aeroporto John Wayne di Orange County, California.

Ford, però, avrebbe commesso un errore, atterrando su una pista di rullaggio e sorvolando un Boeing 737 dell’American Airlines con a bordo circa 110 persone, rischiando così una collisione.

“E’ normale che quell’aereo fosse sotto di me?” avrebbe chiesto agli operatori del controllo del traffico aereo, i quali lo avrebbero informato di essere atterrato, appunto, sulla pista di rullaggio, violando involontariamente le regole di sicurezza della Federal Aviation Administration.

Al momento non ci sono commenti da parte del management dell’attore.

Harrison Ford: il lupo perde il pelo, ma non il vizio

Quello all’aeroporto di Orange County, però, non è stato l’unico incidente in cui Ford è rimasto coinvolto, tutt’altro.

Nel 2009, il primo incidente a bordo di un elicottero Bell 206L4 LongRanger.

Secondo i media americani, al secondo tentativo di un’autorotazione, Ford avrebbe lasciato che l’altitudine crollasse fino ai 35-45 metri prima di riattivare (troppo tardi) i motori, causando un duro impatto con il suolo. Fortunatamente, la brutta esperienza si concluse senza feriti, ma l’aereo ne uscì distrutto.

Non si può dire lo stesso del suo secondo incidente, avvenuto nel Marzo 2015: l’elicottero pilotato da Ford, un Ryan PT-22 Recruit, effettuò un atterraggio di emergenza sulla Penmar Golf Course a Venice, California, per un guasto ai motori.

Ferito, l’attore fu trasportato al Ronald Reagan UCLA Medical Center, dove gli furono diagnosticate la rottura del bacino e di una caviglia.

Nonostante i numerosi incidenti, Harrison Ford ha continuato a coltivare la sua passione per il volo in maniera costante; tuttavia, le cose potrebbero cambiare drasticamente: attualmente l’accaduto è al vaglio della FAA, che sta indagando sull’incidente e potrebbe decidere di sospendere la patente dell’attore.

Sonia Buongiorno

15/02/2017