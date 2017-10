Harrison Ford e Ryan Gosling: grasse risate durante l’intervista

E chi l’ha detto che le interviste debbano per forza essere un momento di grande serietà e compostezza? Le star di “Blade Runner 2049” Harrison Ford e Ryan Gosling, per esempio, non sono proprio riuscite a trattenere le risate durante lo show mattutino britannico “This Morning”.

Harrison Ford e Ryan Gosling: un’intervista esilarante con Alison Hammond

Tante volte, quando si pensa ad un intervista, si crede che debba essere per forza qualcosa di abbastanza serio, in cui mantenere comunque un certo contegno. Non è sempre così. Durante lo show britannico che “The Morning” che va in onda, appunto, al mattino; le due star Harrison Ford e Ryan Gosling, protagoniste dell’attesissimo “Blade Runner 2049” – prossimamente nelle sale cinematografiche internazionali – si sono lasciate andare a fragorose e incontenibili risate, a seguito del colloquio avvenuto durante l’intervista con la giornalista Alison Hammond.

La prorompente intervistatrice ha voluto stupire i fan dello show e i suoi ospiti mostrando il dettaglio delle stelle su bicchieri di liquore molto speciali perché riproduzioni fedeli degli originali usati sul set di “Blade Runner”. Gosling è rimasto molto colpito dal gesto è ha chiesto, lecitamente, se la donna fosse una fan della pellicola, scatenando le di lei risate quando, candidamente, ha confessato di non averlo mai visto.

Harrison Ford e Ryan Gosling: un colloquio decisamente ‘poco serio’

Il dialogo non proprio convenzionale, è andato avanti per un po’ risata dopo risata, momento esilarante dopo momento esilarante, soprattutto quando Alison ha chiesto a Ford quale fosse stata la sua prima reazione subito dopo aver ricevuto la chiamata che lo invitava a dedicarsi al nuovo “Blade Runner” e l’attore ha dichiarato di aver detto prontamente “Show me the money!” (Mostrami il denaro!). Poi, tornando per un attimo serio, ha aggiunto: “No, ho detto: mostrami il copione”; ma è stato solo un breve frangente prima di tornare a sbellicarsi dalle risate nel momento in cui i due si sono resi conto di aver tagliato fuori quasi completamente il povero Gosling e si sono chiesti se fosse il caso di fare delle domande anche a lui.

L’intervista – commedia è continuata all’insegna del sorriso commentando l’outfit di Ryan e in modo particolare facendo riferimento al suo maglioncino, per poi concludere il momento di delirio collettivo uscendo addirittura dall’inquadratura delle telecamere a causa delle troppe risate.

Harrison Ford e Ryan Gosling: ecco il video dell’intervista da sbellicarsi dalle risate

Ilaria Romito

05/10/2017