Regia: Andrea Pallaoro

Cast: Charlotte Rampling, André Wilms

Genere: Drammatico, colore

Produzione: Italia, Belgio, Francia, 2017

Distribuzione: Wonder Pictures

Durata: 95 minuti

Data di uscita: 8 febbraio 2018

Hannah è una donna rimasta sola, causa l’arresto del marito e la voglia di non parlare di suo figlio. La sua quotidianità fatta di piccole azioni, come accudire il cane o semplicemente andare a nuotare viene completamente ribaltata. Il suo mondo, la sua vita perdono totalmente di senso. Iniziando a perdersi in crolli emotivi e psicologici. Diventa l'unica a chiedersi chi sia suo marito e sembra l'unica convinta della sua innocenza. Il film è un percorso per ricostruirsi una parvenza di vita da parte di Hannah confrontandosi con l’identità del singolo e le proprie relazioni sociali.

Hannah: una grandissima Charlotte Rampling

Hannah secondo lungometraggio del regista Andrea Pallaoro (già autore "Medeas" presentato nella sezione Orizzonti nel 2013) è stato presentato alla 74° Mostra del Cinema di Venezia in competizione questa volta per il Leone d’oro al miglior film.

Il film è composto da pochi dialoghi, solo attraverso i testi che studia per il corso di teatro riesce a parlare di quei sentimenti che non riesce ad esprimere ma che tiene solo per se stessa. Il regista si è voluto concentrare principalmente sulla gestualità, sulla mimica visiva della protagonista. Charlotte Rampling. Con la sua straordinaria recitazione si è aggiudicata la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Il film ruota tutto intorno a lei che con destrezza riesce a reggerlo anche se la sceneggiatura la lascia da sola non sostenendola minimamente.

Charlotte Rampling si riconferma una delle più grandi attrici del giorno d'oggi. Dopo i vari successi e i vari riconoscimenti conquistati con film come "45 anni", "Sotto la sabbia" e "Shocking Love" è arrivato anche il riconoscimento da parte del festival del lido.