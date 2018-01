La Disney rivela importanti dettagli sulla trama del nuovo film “Han Solo: A Star Wars Story”, nelle sale il prossimo maggio. La pellicola sarà incentrata sul primo incontro tra Han e Chewbecca.

Han Solo: rivelati importanti dettagli sulla trama della pellicola

Gli affezionatissimi spettatori dei film di “Star Wars” possono tirare un sospiro di sollievo per il momento e godere delle anticipazioni che sono state rivelate sulla trama della prossima pellicola, in uscita il prossimo maggio. La trama di “Han Solo: A Star Wars Story” si concentrerà su un passaggio fondamentale della storia: l’incontro tra Han e Chewbecca. Questo evento non era ancora stato mai preso in considerazione nella serie di film di “Star Wars” e, per la prima volta sul grande schermo, gli appassionati potranno scoprire come i due protagonisti si sono conosciuti.

In realtà, una versione dell’incontro tra Han e Chewbecca era già stata fornita nel 2000. Il fumetto intitolato “Star Wars: Chewbecca“, infatti, ruotava intorno a questo primo incontro e ad una serie di flashback che vedevano Han come protagonista assoluto: era proprio Han a salvare Chewbecca per ben due volte, liberandolo e avvicinandosi così a lui. Non è chiaro se il film “Han Solo: A Star Wars Story” resterà fedele a questa versione della storia o se ci si allontanerà leggermente, ma non dovremo attendere moltissimo per scoprirlo.

“Han Solo: A Star Wars Story”: l’attesa del prequel

L’attesa per il prequel tratto dalla trilogia originale di “Star Wars” è quasi finita: arriverà il prossimo 23 maggio nelle sale italiane il film “Han Solo: A Star Wars Story”. Molti aspetti fanno sperare in un vero successo. La pellicola sarà tratta dalla celebre trilogia originale di George Lucas e il cast vede alcuni dei migliori interpreti del momento (Emilia Clarke e Woody Harrelson tra i tanti). I fan possono iniziare il countdown!

Claudia Pulella

17/1/2018