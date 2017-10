Han Solo: arriva anche il titolo ufficiale del film

Con la fine delle riprese dello spin-off di una delle saghe più famose e amate di sempre, “Star Wars”, finalmente arriva anche il titolo ufficiale del film che avrà come protagonista il personaggio di Han Solo.

Han Solo: lo spin-off di “Star Wars” ha un titolo ufficiale

Dopo mesi di trepidante attesa, finalmente il titolo ufficiale con cui passerà alla storia il primo spin-off dedicato alla saga di “Star Wars”, è stato reso noto niente meno che dal regista Ron Howard, che ha deciso di comunicare la grande notizia ai fan usando il suo account Twitter.

Nel video, in cui la star annuncia anche la fine delle riprese, rivela che la pellicola dedicata al personaggio di Han Solo si chiamerà “Solo: A Star Wars Story“.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here’s a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr — Ron Howard (@RealRonHoward) 17 ottobre 2017

Assieme ad Alden Ehrenreich, che vestirà i panni del protagonista, il cast può vantare altri grandi nomi di fama internazionale come quello di Emilia Clarke, Woody Harrelson, Paul Bettany, Thandie Newton , Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo che sarà Chewbacca. Il lungometraggio esordirà sul grande schermo nel maggio 2018.

Han Solo: il prequel che racconta la storia del protagonista

Nel film “Solo: A Star Wars Story” vedremo un giovane Han Solo prepararsi a diventare il grande eroe della saga; infatti la storia si inserisce in un arco temporale precedente alle pellicole che compongono la così detta ‘trilogia originale’, ovvero “Star Wars Episodio IV – Una nuova speranza”, “L’Impero colpisce ancora” (1980) e “Il ritorno dello Jedi” (1983).

L’intera saga è iniziata nel lontano anno 1977 ed è nata grazie all’idea dello sceneggiatore, produttore e regista americano George Lucas. “Star Wars” s’inserisce nel genere della ‘space opera’ ed è ambientato in una galassia, in un tempo non meglio precisato, in cui collaborano e convivono esseri umani e creature aliene. Qui prende vita l’eterna lotta tra bene e male, rappresentata da due fazioni agli antipodi; gli “Jedi” e i “Seth”, capaci di attingere il loro immenso potere da una fonte di energia incredibilmente potente chiamata ‘Forza’, che possiede in se sia un lato oscuro che un lato chiaro.

Ilaria Romito

18/10/2017