Regia: Ron Howard

Cast: Emilia Clarke, Thandie Newton, Donald Glover, Woody Harrelson, Alden Ehrenreich, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, Michael Kenneth Williams, Richard Dixon, Ian Kenny

Genere: Azione, colore

Durata: N/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 23 maggio 2018

"Han Solo: A Star Wars Story" è uno spin-off della nota serie cinematografica "Star Wars" ed è diretto da Ron Howard. La sceneggiatura della pellicola, scritta da Lawrence Kasdan - che dichiara di aver sempre sognato di dar vita ad un film dedicato al suo personaggio preferito della saga - si concentra sul protagonista Han Solo (interpretato da Alden Ehrenreich) e prende in esame la storia della vita dell'eroe ideato da George Lucas. Malgrado il racconto si inserisca sulla linea temporale prima degli eventi della trilogia originale, non vedremo un Han Solo bambino, ma un giovane ventenne pronto a partire per l'avventura. Tra i personaggi che accompagnano l'eroe, non mancano Chewbacca, Lando Calrissian, Jabba the Hutt e anche Greedo.

"Han Solo: A Star Wars Story", il prequel tratto dalla trilogia originale

Il prequel "Han Solo: A Star Wars Story" appartiene all'ampissimo universo fantascientifico partorito dalla geniale mente di George Lucas e rappresenta il primo spin-off dedicato alla serie cinematografica che ha avuto inizio nel lontano 1977 con la pellicola "Star Wars Episodio IV - Una nuova speranza", alla quale hanno fatto seguito le successive "L'Impero colpisce ancora" (1980) e "Il ritorno dello Jedi" (1983); la così detta 'trilogia originale' a cui fa riferimento il plot del film.

"Guerre Stellari" s'inserisce a pieno titolo nel genere della 'space opera' i cui fatti trovano collocazione in una galassia immaginifica in un'epoca storica non meglio precisata, in cui vivono assieme esseri umani e altre creature aliene, tra cui alcuni robot senzienti. Sullo sfondo di panorami intergalattici e astronavi, si combattono tra loro gli eterni rivali del bene e del male, all'interno delle due fazioni chiamate "Jedi" e "Sith" che attingono il proprio potere da una sorta di energia mistica detta appunto 'Forza', la quale possiede sia un lato chiaro che oscuro.