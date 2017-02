Halloween: l’annuncio di Carpenter sui social

“Halloween” è un film del 2007, diretto da Rob Zombie a sua volta reboot del celebre “Halloween – La notte delle streghe” di John Carpenter. Ed è stato proprio quest’ultimo a confermare la sua volontà nel dirigere il sequel del film, che sembra avere già scrittore e regista.

Halloween: al cinema il 19 ottobre 2018

Il creatore di “Halloween”, ha annunciato sulla sua pagina del social più seguito, Facebook, la programmazione del film e insieme lo scrittore e il direttore.

“David e Danny sono venuti di recente nel mio ufficio con Jason Blum e hanno condiviso con me la loro visione per il nuovo film e… WOW, Hanno fatto centro. Penso che vi piacerà moltissimo. Mi hanno lasciato senza fiato. Ma potrete vederlo al cinema solo il 19 ottobre 2018″.

David Gordon Green, regista di “Strafumati” e “Joe”, che lo scriverà e lo dirigerà insieme al noto attore e sceneggiatore Danny McBride, presto in Alien: Covenant.

Il progetto è stato già annunciato la scorsa primavera da Miramax, Trancas International Films e Blumhouse che co-finanzieranno lo sviluppo e la produzione del nuovo “Halloween”.

“Halloween di John Carpenter è stata un’esperienza monumentale per me e milioni di fans”, dice Gordon Green in un comunicato che conferma il progetto – “E ‘un onore poter lavorare con questo team creativo e perché no di ritagliarsi un nuovo percorso nella storia di Michael Myers”.

La critica fatta dallo stesso Carpenter per il ‘vecchio’ “Halloween”, con questo nuovo annuncio di progettazione ci rassicura sicuramente e ci fa desiderare ancora di più il ritorno di Michael Myers.

Purtroppo però, bisogna attendere ancora un po’. Nell’attesa, speriamo di scoprire novità almeno sugli attori.

10/02/2017

Roberta Perillo