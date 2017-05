Regia: Christopher Landon

Cast: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken Jason Bayle,

Phi Vu, Donna DuPlantier, GiGi Erneta, Tenea Intriago

Genere: Horror

Distribuzione: Universal Pictures

Data d'uscita: giovedì 7 dicembre 2017

"Half To Death" tratta le vicende di una ragazza è costretta a rivivere più di una volta il sanguinoso momento che le ha fatto perdere la vita. Ripeterà costantemente lo stesso giorno fino a quando non riuscirà a scoprire chi è stato tanto crudele da toglierle la vita. Tree si trova così intrappolata in un luogo a metà tra la vita e la morte.

La pellicola sarà diretta da Christopher Landon, conosciuto per il suo lavoro in “Paranormal Activity”. Per la stesura dello script, il regista ha collaborato con Scott Lobdell, già sceneggiatore di “X-men – Giorni di un futuro passato” nel 2014.

La prima ad essere stata scelta, per "Half To Death", è Jessica Rothe, annunciata dalla Blumhouse Production, dandole il ruolo della protagonista Theresa conosciuta all'interno del film con il diminutivo di ‘Tree’. Abbiamo potuto ammirare la Rothe per la sua comparsa nel film, Premio Oscar "La la land", in cui veste i panni di Alexis.

Co-protagonista della Rothe troviamo Israel Broussard, partecipe della serie TV horror di successo "Fear the Walking Dead" e volto noto anche grazie alla pellicola di Sofia Coppola, "Bling Ring", in cui affianca la talentuosa Emma Watson.

Nel novembre del 2016 si aggiungono al cast di questa pellicola vertiginosa: Ruby Modine (Lori), Charles Aitken (Gregory) e Rachel Matthews (Danielle).

Recentemente la casa di produzione, Blumhouse, ha già messo in atto un'altra pellicola da brivido che ha incantato migliaia di ‘horror maniaci’: “The Purge: Election Year”, terzo film di una saga inquietante e affascinante allo stesso tempo, che ha ricevuto ottimi incassi e recensioni positive.

Christopher Landon e la Blumhouse Pictures hanno già collaborato in precedenza con la trasposizione cinematografica "Manuale Scout per l'apocalisse zombie", questa volta è il turno di "Half To Death".