James Gunn ha annunciato tramite Twitter ed Instagram di aver terminato la sceneggiatura di “Guardiani della Galassia Vol.3”.

James Gunn rivela la sceneggiatura del terzo volume di “Guardiani della Galassia”

Il regista e sceneggiatore James Gunn, “padre” della saga dei Guardiani cinematografici, ha pubblicato su Twitter una foto di questa prima stesura a cui ha aggiunto la didascalia “ogni pezzo del mio cuore”. Il tweet svela che ha terminato il lavoro di scrittura del terzo capitolo di “Guardiani della Galassia”adattamento dell’omonimo fumetto Marvel, risalente al 2008, firmato da Dan Abnett e Andy Lannind, reboot di una serie nata nel 1969 sulle pagine della rivista “Marvel Super Heroes”.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, in una dichiarazione stampa, ha confermato la notizia, raccontando di aver ricevuto la prima stesura della sceneggiatura da parte del regista della saga.

L’inizio della pre-produzione partirà a breve invece le riprese cominceranno nei primi mesi del 2019.

Mentre i Guardiani della Galassia sono impegnati nella titanica battaglia contro il cattivo Thanos al fianco dei Vendicatori e degli altri eroi dell’UCM in “Avengers: Infinity War“, il terzo capitolo della saga, sarà, invece, dedicato esclusivamente alle avventure del team di guardiani e al loro capitanato Peter Quill/Star-Lord.

L’uscita nelle sale del terzo capitolo della saga Marvel è prevista per il 2020, esattamente un anno dopo “Avengers 4”, ciò significa che non sapremo fino all’ultimo chi tra i Guardiani sopravviverà alla furia del terribile titano, considerando che già alcuni personaggi si sono “dissolti” proprio per mano del cattivissimo Thanos in “Infiniti War”.

Nonostante, non siano stati svelati dettagli sulla trama della nuova pellicola, sui social il fermento dei fan è implacabile. In molti sono curiosi di capire se la star Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker in “Guerre Stellari”, verrà convocato per un cameo nel film. Più volte l’attore Hamill aveva manifestato pubblicamente l’interesse nei confronti dell’opera di Gunn e si era reso disponibile a partecipare al suo prossimo lungometraggio.

Chriss Pratt alcune rivelazioni sul terzo capitolo della saga

L’attore Chris Pratt interprete del capitano Star-Lord ha anticipato alcuni dettagli riguardo questa nuova avventura, durante una recente intervista al programma ET Canada. Pratt ha rivelato che lo script di “Guardiani della Galassia Vol.3” è ormai completo, e a giudicare dalle sue prime impressioni sarà un capolavoro:

“James Gunn ha finito di scrivere la sceneggiatura. Conosco la storia e posso dirvi che sarà fantastica. Possiamo considerarla essenzialmente la fine della trilogia. Il primo, il secondo e il terzo film sono tutti e tre sono autonomi l’uno dall’altro, ma c’è comunque un arco narrativo dal primo al terzo, che si concluderà nel corso dell’ultima pellicola. È davvero geniale, enorme, maestoso, più veloce, più intenso e più divertente. Sarà fenomenale, non vedo l’ora”.

Chiara Broglietti

26/06/2018