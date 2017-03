Richard, Jackson, April e Catherine affrontano un caso estenuante di traumatologia intensificato dalle politiche ospedaliere. Amelia finalmente affronta i suoi sentimenti per Owen e Meredith si trova in mezzo a Nathan ed Alex per stabilire la terapia di un paziente: ecco le anticipazioni degli episodi 13×15, 13×16 e 13×17 di “Grey’s Anatomy”.

Nell’episodio Jackson (Jesse Williams) si confronterà con sua madre Catherine (Debbie Allen) sulla ‘questione Minnick‘: infatti, da quando Minnick (Marika Dominczyk) è stata nominata capo del programma di specializzazione in chirurgia, i guai non sono tardati a farsi vedere. Meredith (Ellen Pompeo) è stata sospesa e nell’ospedale tutti sono contro tutti.

Il teaser mostra Jackson accusare Catherine per i disordini che si sono venuti a creare sul posto di lavoro: è anche a causa sua se la Minnick ha stravolto l’equilibrio dell’ospedale. La madre gli ricorda che, come rappresentanti della fondazione, possono solo supervisionare le cose e non possono licenziare la Minnick. Tuttavia, Jackson risponde che Catherine ha già infranto questa regola, e che è il momento di usare la posizione in cui la madre l’ha forzato: userà la sua influenza per sbarazzarsi della Minnick e ripristinare il vecchio ruolo di Webber.

D’altra parte, l’episodio mostrerà anche un altro tipo di tensione tra Amelia e Owen: la donna finalmente affronterà i suoi sentimenti per quest’ultimo in merito alla loro delicata situazione matrimoniale.

Nel frattempo, in mezzo a tutta la tensione e il dramma in ospedale, Meredith e Nathan (Martin Henderson) potranno finalmente discutere dei loro veri sentimenti. Sembra, inoltre, che la nostra beniamina si troverà tra due fuochi nella cura di un paziente: il suddetto Nathan e Alex (Justin Chambers).

Nell’episodio 16, in onda la prossima settimana, Jackson e April (Sarah Drew) dovranno recarsi in Montana per operare un giovane paziente che richiede un intervento chirurgico complesso. Tuttavia Jackson sarà distratto, e April dovrà aiutarlo a concentrarsi sull’operazione.

L’episodio 17 sarà intitolato “Till I Hear It From You” e vedrà il ritorno della madre di Maggie (Kelly McCreary), Diane Pierce (LaTanya Richardson Jackson). Anche se Maggie non sa il motivo per cui la madre è tornata, questo ritorno è sicuramente collegato ad un evento che si è verificato in un episodio precedente di questa stagione, nel quale Diane Pierce ha scoperto di avere il cancro.

Giovanni Picano

07/03/2017