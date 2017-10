Siamo ormai entrati nel pieno dell’azione nella quattordicesima stagione del medical drama più famoso e longevo di sempre, “Grey’s Anatomy”. Il quinto episodio intitolato “Danger Zone” tornerà indietro nel passato, in uno scenario di guerra legato ai personaggi di Nathan e Megan.

Nel quinto episodio della stagione attualmente in corso, esploreremo zone pericolose grazie ad un flashback che ci trascinerà in dietro nel tempo, mostrandoci gli eventi che portarono al sequestro di Megan; sorella di Owen ed ex fidanzata dell’affascinante cardiochirurgo.

Negli episodi precedenti abbiamo visto Megan ricoverata al Grey Sloan Memorial, dopo essere stata per dieci anni nelle mani di alcuni ribelli in Afghanistan.

La puntata ci mostrerà scene di guerra e militari impegnati sul fronte Iracheno durante l’anno 2007.

Grey’s Anatomy: l’attrice Abigail Spencer parla del suo personaggio

A parlarci di ciò che dovremmo aspettarci da questa storia, è la stessa Abigail Spencer, interprete del personaggio di Megan e sostituta della star Bridget Regan, comparsa nell’onirico ultimo episodio della tredicesima stagione nello stesso ruolo. “Quello che pensi sia accaduto, non è ciò che è veramente successo” – esordisce l’attrice – “La cosa veramente interessante di questo episodio è che ciò che pensi sia un segreto, in realtà non lo è, perché ciò che amo di “Grey’s Anatomy è che si focalizza maggiormente sui rapporti. Quindi, ciò che vedremo, sarà quello che è successo davvero tra Nathan e Megan, ovvero quello che hanno tenuto segreto.” Naturalmente vedremo anche come Megan è stata rapita, quindi ci saranno tre temi principali all’interno della puntata. Un’altro grande colpo di scena sarà vedere Nathan che inganna Megan prima dell’incidente, ma, secondo le dichiarazioni della Spencer, non lo vedremo in scena perché sarebbe devastante per le persone coinvolte.

“Ma sì, sarà affrontato anche questo. Restate a vedere che cosa è successo e capirete che Nathan è il tipo più in gamba di sempre” conclude l’attrice, lasciandoci infinitamente curiosi.

Ilaria Romito

26/10/2017