Grey’s Anatomy rinnovato per una quattordicesima stagione!

La conferma arriva dall’account ufficiale di Instagram della serie

Grey’s Anatomy: ancora insieme per una nuova stagione!

“Grey’s Anatomy” non sembra proprio voler abbandonare le scene: la serie, infatti, è appena stata rinnovata per la stagione 2017/2018, la quattordicesima!

Non è una novità che Shonda Rhimes punti a fare del suo show il più longevo dell’emettente televisiva ABC e sembra proprio che ci stia riuscendo.

La tredicesima stagione, in onda proprio in questi mesi, è colma più che mai di situazioni intricate e difficili da sbrogliare; è dunque un sollievo sapere che ci sarà tutto il tempo per gestirle al meglio senza incorrere in un finale affrettato.

Da quel lontano 2005, complici (poco) gli interessanti casi medici proposti ogni settimana e le vicende amorose che caratterizzano lo show (molto), i fan seguono con passione le vicende di Meredith Grey (Ellen Pompeo), dapprima specializzanda e ora chirurgo a tutti gli effetti, e dei suoi amici e colleghi del fittizio Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle.

Nonostante i numerosi abbandoni da parte di alcuni membri del cast nel corso degli anni (ricordiamo la dipartita, tra gli altri, di Derek Sheperd, interpretato da Patrick Dempsey), la serie prodotta da Shondaland registra tuttora lo share più alto del giovedì sera statunitense e riscuote un notevole successo a livello globale.

Grey’s Anatomy: il ritorno del TGIT

Il medical drama, però, non è la sola serie di Shonda Rhimes ad essere stata rinnovata: anche “Scandal“, political drama che ruota attorno al personaggio di Olivia Pope (Kerry Washington), e “Le regole del delitto perfetto” (“How to get away with murder”, negli USA) con Viola Davis (attualmente candidata all’Oscar come migliore attrice non protaconista per “Barriere“) sono state riconfermate.

Tutte e tre formano il famoso #TGIT (Thank God It’s Thursday), l’evento per eccellenza del giovedì sera televisivo, diventato un vero e proprio fenomeno virale!

E voi, siete contenti di questa notizia? Seguirete la quattordicesima stagione? Scrivetecelo nei commenti!

Sonia Buongiorno

09/02/2017