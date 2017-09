Grey’s Anatomy 14: un nuovo addio nella prossima stagione

Dopo una rapida comparsa nella precedente stagione, un altro personaggio si appresta a lasciare il cast di “Grey’s Anatomy” – uno dei più famosi medical drama di tutti i tempi – per non fare ritorno sul set dei nuovi attesissimi episodi.

Grey’s Anatomy 14, esce di scena anche la specializzanda Leah Murphy

Mandata in onda per la prima volta nel 2005 dalla American Broadcasting Company (ABC), la celeberrima serie tv “Grey’s Anatomy”, incentrata sulle incredibili vicende legate alla sfortunata vita della dottoressa Meredith Grey – talentuosa tirocinante di chirurgia Seattle Grace Hospital della città di Seattle – ha portato sul piccolo schermo ben tredici stagioni, che non hanno mancato di lasciare di stucco i più appassionati tra gli spettatori; capaci di affrontare perdite davvero sconvolgenti come quella dell’affascinante Derek Shepherd, scomparso prematuramente durante la serie undici.

Lo show dunque, non è nuovo ad uscite di scena eclatanti e anche sta volta non sarà da meno. Come precedentemente annunciato, le prime a non tornare a soccorrere pazienti nelle corsie del Grey Sloan Memorial Hospital, saranno Eliza Minnick e Stephanie Edwards, ma non resteranno le sole; infatti anche il personaggio di Leah Murphy non farà ritorno nei prossimi episodi.

Grey’s Antomy 14: Leah Murphy lascerà il Grey Sloan Memorial Hospital

La specializzanda Leah Murphy, interpretata dall’attrice Tessa Ferrer, si farà definitivamente da parte, dopo un brevissimo ritorno sul set di “Grey’s Anatomy” durante la stagione tredici.

Leah, infatti, era stata licenziata da Webber qualche episodio fa e sembrava aver fatto ritorno nella serie quasi inspiegabilmente, senza che la sua presenza avesse influito significativamente su alcun personaggio; neppure sulla Robbins, verso la quale in passato aveva avuto dell’interesse sentimentale.

Sebbene non vi siano stati commenti a riguardo da parte dei rappresentanti dell’emittente ABC, secondo alcune fonti confermate, la Ferrer non avrebbe concluso gli accordi per la prossima stagione, non essendoci neppure ombra di possibilità di reinserimento del suo personaggio nelle storyline attualmente in corso.

Ilaria Romito

04/09/2017