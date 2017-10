Grey’s Anatomy 14: l’episodio 300 sarà un ringraziamento ai fan

Arrivata ormai al quattordicesimo capitolo della sua storia, “Grey’s Anatomy”, medical drama in onda fin dal lontano 2005, ha deciso di omaggiare i suoi fan dedicando loro la puntata numero 300.

Grey’s Anatomy 14: un fiume di ricordi

Tra gli show più longevi di sempre “Grey’s Anatomy” – la serie televisiva ambientata in un ospedale di Seattle e incentrato sulla movimentata vita della dottoressa Meredith Grey e dei suoi colleghi, tra casi clinici al limite dell’immaginazione e intricate storie amorose – ha alle spalle ben tredici stagioni, con dai nove ai ventisette episodi ciascuna. Presto andrà in onda sul piccolo schermo anche un quattordicesimo appuntamento davvero immancabile, dato che conterrà una sentita dedica ai fan.

Come ben sappiamo, sono i fan a fare la fortuna di uno show televisivo, ed è proprio grazie a loro che “Grey’s Anatomy” è potuto andare avanti, ottenendo un gran numero di successi, tra cui il merito di aver riportato in auge il network della ABC; per questo la serie ha deciso di dedicargli la puntata 300, settimo episodio della quattordicesima attesissima stagione.

Il produttore esecutivo Krista Vernoff, ha infatti annunciato tramite TVLine che questo speciale sarà una “lettera d’amore ai fan” e che il tema principale della trama sarà incentrato sulla memoria, sul ricordo del passato e, naturalmente, sulla nostalgia.

Grey’s Anatomy 14: l’entusiasmo del cast

Il cast, entusiasta, non ha perso occasione per condividere sui social personali, anticipazioni e spoiler della preparazione all’imperdibile evento; come per esempio Justin Chambers che festeggia su Twitter l’incontro con i colleghi e la lettura del copione.

Sarà invece Shonda Rhimes a condividere sul suo profilo Instagram il titolo dell’episodio, ispirato da una canzone che Lin-Manuel Miranda ha scritto per il musical Hamilton: “Who Dies, Who Lives, Who Tells Your Story”.

Un post condiviso da Shonda Rhimes (@shondarhimes) in data: 21 Set 2017 alle ore 14:44 PDT

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, a farla da protagonista durante la puntata ci sarà un grottesco clown che, secondo la regista Debbie Allen, non potrà che lasciarci senza fiato. Che cosa stanno tenendo in caldo per noi i produttori di “Gray’s Anatomy”? Per scoprirlo dovremo attendere ancora un paio di settimane.

Ilaria Romito

03/10/2017