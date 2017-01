La DC Entertainment ha stilato una lista dei papabili attori che potrebbe scegliere per rivestire il ruolo di Hal Jordan in “Green Lantern Corps”.

Green Lantern Corps: sei star in lizza per il ruolo principale

Per il sequel sul supereroe in calzamaglia verde la Dc deve decidere tra diversi attori celebri di Hollywood, tra cui Tom Cruise, Joel McHale, Bradley Cooper, Armie Hammer, Jake Gyllenhaal e un possibile ritorno di Ryan Reynolds, anche se tuttora nessuna di queste sei star è stata convocata. Prima di tutto, si sta cercando di capire se Reynolds, che ha già ricoperto il ruolo in “Lanterna Verde” di Martin Campbell, sia disposto a tornare sul set, data la sua ultima interpretazione per il supereroe “Deadpool”; in tal caso il film sarebbe un vero e proprio sequel del precedente, che, però, si rivelò un flop.

Alcuni degli attori proposti hanno già collaborato recentemente con la Warner Bros e due di loro fecero le audizioni nel 2010 per il primo film su Green Lantern, ovvero Cooper e Jared Leto (sì, si è fatto anche il suo nome!), che è ormai diventato Joker. La proposta di Cruise è interessante, in quanto non ha mai interpretato la parte di un supereroe con superpoteri (“Mission Impossible” non rientra nella categoria!).

Green Lantern Corps: Nel 2020 al cinema, ma il team potrebbe essere visto in azione anche prima

David Goyer e Justin Rhodes dovrebbero scrivere la sceneggiatura del film, che uscirà negli Usa il 24 luglio 2020, ma il cast del film deve essere pronto prima per la sua comparsa in un altro film, che si era detto sarebbe stato “Justice League 2”, la cui uscita era stata fissata nel 2019, ma è slittata. La trama è incentrata su l’intero Corpo delle Lanterne Verdi (o i Cavalieri dello Smeraldo), un corpo di polizia spaziale che ha il compito di mantenere l’ordine nell’universo e di fronteggiare i pericoli che ne minacciano l’esistenza.

Erika Micheli

21/01/2017