Gotham 3: un finale di stagione con Harley Quinn?

Gotham 3: alcune dichiarazioni del produttore esecutivo John Stephens lascerebbero presagire la comparsa di Harley Quinn nell’episodio numero 22 della stagione.

Gotham 3: L’emozionante serie TV non smette mai di stupire

A breve, tra poche ore, arriva in prima visione la terza stagione della serie televisiva “Gotham” diretta da David Ayer, che mostra le origini di Bruce Wayne e del commissario Gordon, nella città più famosa dei fumetti, come sempre ricca di criminali che si scontreranno in seguito contro il cavaliere oscuro.

Gotham 3: l’annuncio del produttore esecutivo

Di recente è stato lo stesso produttore esecutivo John Stephens ad annunciare che alla fine della terza stagione, potrebbe fare la sua comparsa Harley Quinn, proprio nella puntata finale della terza stagione, inaugurando così la quarta (di cui ancora non si sa molto).

“Potremmo vederla nell’episodio 22” ha dichiarato John Stephen parlando della villain partner di Joker. La presenza del personaggio a fine stagione, potrebbe funzionare da stimolo per creare una maggiore curiosità nei fan per quello che verrà poi nela quarta stagione.

Quanto dichiarato fin ora ovviamente è solo un’ipotesi perchè non si ha ancora la certezza assoluta di quando verrà introdotta effettivamente Harley Quinn.

Harley Quinn: da chi verrà interpretato il personaggio e che impatto avrà su tutta la serie?

l’intrigante e cattivissima Harley Quinn, presente anche in “Sucide Squad”, è interpretata da Margot Robbie che ha dato al suo personaggio, una notevole carica di cattiveria e intelligenza che rispecchia in pieno quello che ci si aspetterebbe in fondo da un personaggio come il suo che sta a fianco del pericolosissimo Joker.

Molto probabilmente quello che accadrà nell’ultima puntata della terza stagione influenzerà tutta la stagione successiva, anche se non ci è dato sapere al momento fino a che punto avrà importanza la sua intromissione, per il resto, non rimane che attendere nuovi aggiornamenti che possano chiarire tutto.

Corrado Zocco

18/01/2017