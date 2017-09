Regia: Ben Safdie, Joshua Safdie

Cast: Jennifer Jason Leigh, Robert Pattinson, Barkhad Abdi, Ben Safdie, Marcos A. Gonzalez, Cliff Moylan, Rose Gregorio, Shaun Rey,

Souleymane Sy Savane, Buddy Duress

Genere: Drammatico, colore

Durata: 99 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 26 ottobre 2017

"Good Time" muove i suoi passi nel quartiere di Queens a New York e segue la storia di Connie e di suo fratello minore Nick, affetto da un ritardo mentale. Combattuto tra il desiderio di fuga e la preoccupazione di dare al fratello una vita normale, non avendo i mezzi necessari per farlo, Connie coinvolge Nick in una rapina in banca, durante la quale però quest'ultimo verrà arrestato.

Connie dovrà riuscire a trovare i soldi per pagare la cauzione al fratello, provando a chiedere aiuto alla fidanzata Corey o, in alternativa, dovrà escogitare il modo per farlo evadere.

Good Time: Robert Pattinson, un fantasma per le strade caotiche di New York

“Good Time” mette in scena una periferia newyorkese degradata e violenta e personaggi con un futuro incerto. Grazie a questo film Ben e Joshua Safdie, registi del cinema americano indipendente, sono approdati al Festival di Cannes 2017 con una candidatura per la Palma d’Oro e la vittoria del Cannes Soundtrack Award per il miglior compositore a Daniel Lopatin.

L'attore protagonista che veste i panni di Connie è Robert Pattinson, che abbandonati definitivamente i teen movie alla "Twilight", si lancia per le strade di New York con la macchina da presa alle calcagna; ma, forse per i capelli color platino, forse per una barba lunga, raramente viene riconosciuto.

Britannico scaraventato nella caotica New York, Robert Pattinson riesce a muoversi a proprio agio per le strade, grazie ai due mesi trascorsi nella Grande Mela e alla lunga e attenta preparazione. Ma la performance dell’attore è anche aiutata da una sceneggiatura dettagliata, che contiene molti aspetti fondamentali del personaggio, grazie alla cura con cui i fratelli registi Safdie, in particolare Josh che figura anche come sceneggiatore, hanno creato l’intera biografia dei loro personaggi.