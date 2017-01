Golden Globe: i vincitori del 2017

Golden Globe 2017: ben sette premi, tra cui Miglior Commedia o Musical, per l’acclamato “La La Land”; “Moonlight” è il Miglior film Drammatico. Per ciò che concerne la TV buoni risultati per l’inglese “The Crown” di Netflix, vincente nelle categorie di Serie Drammatica e Attrice Protagonista, è invece “The People V. O.J. Simpson” la miniserie del 2016.

Golden Globe all’insegna del politically correct e dell’amore per la musica

“La La Land”, del giovanissimo regista Damien Chazelle, ha stravinto con ben sette premi. Il musical, omaggio dichiarato al cinema dei bei tempi antichi rivisitati, ha ottenuto il riconoscimento nella categoria Miglior commedia o musical, Miglior regista e Miglior sceneggiatura (entrambi a Damien Chazelle), Miglior Attrice e Miglior Attore (Emma Stone e Ryan Gosling, coppia unita dal palcoscenico), Miglior Colonna Sonora e Miglior canzone originale firmata da Justin Hurwitz, Benj Pasek e Justin Paul.

Un anno fa c’erano state polemiche sui pochi premiati di colore e quest’anno la giuria ha ben pensato di rimediare, anche se in realtà, “Moonlight” di Barry Jenkins, considerato Miglior film drammatico, si è assolutamente meritato il riconoscimento. Il film, piccolo lavoro indipendente, presentato all’ultima Festa del Cinema di Roma, con una bella storia di rivalsa in un quartiere malfamato di Miami, diretto da Barry Jenkins e tratto da un’opera teatrale di gran successo, era stato accolto con qualche perplessità nella Capitale.

Gira più o meno sugli stessi temi e vieni da un testo teatrale “Barriere”, che vede come protagonista e regista la star di colore Denzel Washington e grazie al quale è stata premiata ai Golden Globe 2017 come Miglior attrice non protagonista Viola Davis. La giovane interprete era molto emozionata durante la cerimonia, perché la storia raccontata nella pellicola ricorda molto quella del padre, che dovette lasciare la scuola per poter sopravvivere alla crisi economica.

Chiudiamo il tema music in black con il premio conferito nella categoria Miglior serie commedia o musical ad “Atlanta” diretta ed interpretata da Donald Glover, attore e rapper di Los Angeles che si è ben meritato il premio come Miglior attore in una serie tv musical o commedia.

Parla francese il miglior film non in lingua inglese “Elle” con Isabelle Huppert

In una premiazione avara di sorprese ha destato qualche impressione ai Golden Globe 2017 la vittoria inaspettata di “Elle” di Paul Verhoeven, nella categoria Miglior film straniero. Si tratta di una produzione francese, diretta da un regista olandese. Ne è interprete una straordinaria Isabelle Huppert, una donna forte che affronta in modo assolutamente imprevedibile una violenza subita. Non a caso, lei un vero monumento vivente del cinema francese, è stata premiata come Miglior attrice protagonista di film straniero.

Ha stupito anche il premio dato all’outsider Aaron Taylor-Johnson, fascinoso attore non protagonista di “Animali notturni”, opera onirica del regista americano Tom Ford. Piuttosto inaspettato anche il riconoscimento dato come Migliore attore drammatico a Casey Affleck per “Manchester by the Sea”.

Il neo presidente Usa Donald Trump viene chiamato in causa da Meryl Streep

Per l’edizione del 2017 dei Golden Globe, l’inossidabile Meryl Streep ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera Cecil b. Demille. Nel suo discorso ha citato, senza mai nominarlo, Mr. Trump e ha invocato l’aiuto nei prossimi anni della libera stampa in difesa della verità.

Golden Globe – Elenco completo dei vincitori

Cinema

Miglior Film Drammatico

La battaglia di Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Miglior commedia o musical

20th Century Women

Deadpool

Florence

La La Land

Sing Street

Miglior regista

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Animali Notturni

Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Miglior sceneggiatura

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Animali Notturni

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Taylor Sheridan, Hell or High Water

Miglior attrice in un film drammatico

Amy Adams, Arrival

Jessica Chastain, Miss Sloane

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Miglior attore in un film drammatico

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Joel Edgerton, Loving

Andrew Garfield, La battaglia di Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Barriere

Miglior attrice in una commedia o musical

Annette Bening, 20th Century Women

Lily Collins, L’eccezione alla regola

Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence

Miglior attore in una commedia o musical

Colin Farrell, The Lobster

Ryan Gosling, La La Land

Hugh Grant, Florence

Jonah Hill, Trafficanti

Ryan Reynolds, Deadpool

Miglior attrice non protagonista

Viola Davis, Barriere

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Il Diritto di Contare

Michelle Williams, Manchester by the Sea

Miglior attore non protagonista

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Simon Helberg, Florence

Dev Patel, Lion

Aaron Taylor-Johnson, Animali Notturni

Migliore colonna sonora originale

Moonlight

La La Land

Arrival

Lion

Il diritto di contare

Miglior canzone originale

Can’t Stop the Feeling, Trolls

City of Stars, La La Land

Faith, Sing

Gold, Gold

How Far I’ll Go, Oceania

Miglior film animato

Kubo e la spada magica

Oceania

La mia vita da zucchina

Sing

Zootropolis

Miglior film straniero

Divines

Elle

Neruda

The Salesman

Toni Erdmann

Televisione

Miglior serie drammatica

The Crown

Game of Thrones

Stranger Things

This is us

Westworld

Miglior attrice in una serie tv drammatica

Caitriona Balfe, Outlander

Claire Foy, The Crown

Keri Russell, The Americans

Winona Ryder, Stranger Things

Evan Rachel Wood, Westworld

Miglior attore in una serie drammatica

Rami Malek, Mr Robot

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, The Americans

Liev Schreiber, Ray Donovan

Billy Bob Thornton , Goliath

Miglior serie commedia o musical

Atlanta

Black-ish

Mozart in the Jungle

Transparent

Veep

Miglior attrice in una serie commedia o musical

Rachel Bloom, Crazy Ex-Girlfriend

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Sarah Jessica Parker, Divorce

Issa Rae, Insecure

Gina Rodriguez, Jane the Virgin

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Miglior attore in una serie commedia o musical

Anthony Anderson, Black-ish

Gael Garcia Bernal, Mozart in the Jungle

Donald Glover, Atlanta

Nick Nolte, Graves

Jeffrey Tambor, Transparent

Miglior miniserie o film per la tv

American Crime

The Dresser

The Night Manager

The Night Of

The People v.

O.J. Simpson: American Crime Story

Miglior attrice in una miniserie o film per la tv

Felicity Huffman, American Crime

Riley Keough, The Girlfriend Experience

Sarah Paulson, The People v. O.J.: American Crime Story

Charlotte Rampling, London Spy

Kerry Washington, Confirmation

Miglior attore in una miniserie o film per la tv

Riz Ahmed, The Night Of

Bryan Cranston, All the Way

Tom Hiddleston, The Night Manager

Courtney B. Vance, The People v. O.J.: American Crime Story

John Turturro, The Night Of

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film per la tv

Olivia Colman, The Night Manager

Lena Headey, Game of Thrones

Chrissy Metz, This is us

Mandy Moore, This is us

Thandie Newton, Westworld

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film per la tv

Sterling K. Brown, The People v. O.J.: American Crime Story

Hugh Laurie, The Night Manager

John Lithgow, The Crown

Christian Slater, Mr. Robot

John Travolta, The People v. O.J.: American Crime Story

Marco Marchetti

09/01/2017