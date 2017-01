Regia: Harold Cronk.

Cast: Jesse Metcalfe, David A.R. White, Ray Wise, Robin Givens, Melissa Joan-Hart.

Genere: Drammatico,Colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2016

Distribuzione: Dominus Production

Data di uscita: 2 Marzo 2017

Dio al cinema? Perchè no?! Il grande schermo ha affrontato da sempre argomenti tabù o domande a cui l'uomo non poteva rispondere direttamente. Il cinema è un modo per dare una possibile visione a cose che ci accadono quotidianamente e ad altre che non abbiamo il coraggio di dire ad alta voce. Quindi, perché non affrontare anche un tema nietzschiano come la morte (o no) di Dio, in questo caso metaforica?

"God's not dead 2" si apre in un'aula di tribunale, dove un'insegnante del liceo è accusata di aver esercitato del proselitismo, rispondendo alla domanda di una sua alunna. L'accusa prende la palla in balzo, asserendo che il fatto possa dimostrare come non si debba favorire alcuna fede all'interno dei locali pubblici. La difesa, che rappresenta anche la donna in causa, cerca di tutelarla il più possibile, sebbene l'avvocato in questione si trovi in una delle sue prime esperienze forensi.

"God's not dead 2", come il nome lascia intuire, è un sequel del primo film, uscito nel 2014. L'idea di girare questa pellicola è nata dalle diffuse cause legali riguardo il diritto di libertà di espressione e di opinione, che hanno interessato gli Stati Uniti negli ultimi anni. Una scelta interessante, un film che parla di fede e di quanto essa possa essere esposta per non offendere l'altro, ma da qui a fare una trilogia (è stato già annunciato un "God's not dead 3") senza essere ripetitivi il passo è breve.

God's not dead 2: il celebre cast del film più cristiano del 2017

Il film, diretto anche questo come il primo da Harold Cronk, vanta un cast molto noto, soprattutto al pubblico delle serie tv. Nei panni dell'insegnate chiamata a giudizio vi è Melissa Joan-Hart, che i nostalgici ricorderanno meglio come la protagonista di "Sabrina vita da strega". Il suo giovane avvocato difensore è Jesse Metcalfe, il bel giardiniere che tenta Gabrielle (Eva Longoria) in "Desperate Housewives".

Tra gli altri interpreti del film vi è anche David A.R. White nei panni del reverendo, l'attore aveva già preso parte al primo film nello stesso ruolo; degno di nota è anche Ray Wise, padre di Laura Palmer in "Twin Peaks". Per concludere, la band christian rock Newsboys, che canta la soundtrack del film, svolge un cameo al suo interno, in cui interpretano se stessi in un concerto a cui la Hart partecipa.