Regia: Walter Bencini

Genere:Documentario, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Cinecittà Luce

Data di uscita: 21 Giugno 2018

"Gli ultimi Butteri" è un documentario di Walter Bencini, che mette in scena la storia del passato, per comunicare l'amore per la propria terra e cultura: questi eroi antichi sono l'esempio di cura dell'ambiente, di produzione, di alimentazione, e di convivenza con gli animali.

Gli ultimi butteri: un pezzo di storia

Il mondo è costellato da paladini che, negli spazi aperti adibiti al pascolo, si occupano della sorveglianza del bestiame: in Francia ci sono i Gardians, in Ungheria gli Csikós, in Argentina, Uruguay, Paraguay e Brasile meridionale ci sono Gaucho, negli Stati Uniti e in Canada ci sono i Cowboys.

"Gli ultimi Butteri" porta sul grande schermo queste piccole comunità, e nello specifico si occupa della storia italiana dove sono presenti i Butteri, che agiscono ad Albarese, nella Maremma toscana.

I Butteri, che ormai sono rimasti in tre, rappresentano un esempio reale dell'opportunità di riscatto di fronte alla natura, eroi silenziosi che realizzano l'allevamento allo stato libero dei bovini.

Attraverso gli occhi dei Butteri e del loro bestiame, il documentario vuole trasmettere è il sentimento e la voglia di vivere, in un modo irrinunciabile, una vita che ha un senso.

Due giovani ragazzi aspirano ad imparare questo antico quanto importante e duro mestiere, al quale non tutti sono portati. Infatti, solo uno dei due riuscirà a sopportare il peso della fatica e dell'impegno di questo lavoro, diventando così il quarto Buttero esistente.

"Gli ultimi Butteri" mostra il destino di questo mondo antico, che ora è rimasto nelle mani di sole quattro persone.

Dopo "I cavalieri della laguna", documentario sulla vita dei pescatori di Orbetello, Walter Bencini propone un nuovo progetto poetico, questa volta sulla vita sconosciuta dei "cavalieri" a cavallo del bestiame nella Maremma toscana.

"Gli ultimi Butteri" sarà presentato in anteprima al Biografilm Festival di Bologna, che avrà luogo dal primo al 24 Giugno, nella sezione "Concorso Biografilm Italia".